Docentes se Declaran en Paro de Labores en el CBTA de Suchiate

* Denuncian Irregularidades del Subdirector Administrativo.

Suchiate.- Docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 60 número de Ciudad Hidalgo exigen a las autoridades correspondientes la destitución inmediata del Subdirector Administrativo Germán Vázquez Rabanales.

Los maestros acusan a este subdirector de una serie de corruptelas y desfalcos en el interior de este plantel, sin que ninguna autoridad haya iniciado un procedimiento legal ni se les haya fincado responsabilidad por su actuar.

“Estamos unidos por las molestias de este subdirector que ha sido un acosador laboral además de mostrar una férrea ambición por enriquecerse e de manera ilícita con recursos del plantel” expresó Santiago Aceituno Medina.

El delegado sindical del plantel José Antonio Santi expresó “Desde el 2015 vienen cometiéndose irregularidades con la venta de ganado, venta de producción de miel, de árboles maderables y con ello arrastrándose una serie de desvíos de recursos (…) retomaron dos años del 2020 a la fecha y rescataron la producción, pero ahora vuelven a dejar en manos de este subdirector que saqueó a nuestra institución y no lo vamos a permitir”.

Agregó que las autoridades centrales ya tienen conocimiento y que el paro viene en respaldo y apoyo conjunto con docentes, administrativos y padres de familia.

Narran integrantes de la plantilla docente que durante muchos años este sujeto de nombre Germán Vázquez Rabanales desfalcó y saqueó la institución y que hoy al no existir nombramiento del nuevo director pretende retomar el control de los avances y logros obtenidos por el director saliente de nombre José Heber de León Monzón.

Sindican también a Ricardo Silva de hacer comparsa con Germán Vázquez Rabanales de dejar sin ganado, sin equipamiento, de desviar los recursos financieros, de acabar con toda la producción, además de llevarse ingresos propios de inscripciones y pagos de titulación de los alumnos.

Hoy los mentores acusan a Germán Vázquez, quien en su calidad de subdirector administrativo se está tomando atribuciones al querer tener decisiones que pueden afectar a la institución, que van desde el cobro de más de 30 mil pesos de cafetería, así como la venta del huerto de mango con un valor de 400 mil pesos.

Además de solapar una serie de irregularidades a algunos de los compañeros docentes que no laboran, como es el caso de Martín Toledo quien cobra pero no labora desde hace más de cuatro años.

Fue por ello que la base sindical de esta institución se reunió para tomar acuerdos y exigir a las autoridades educativas que se abra una investigación contra este saqueador y su horda, además de solicitar se nombre con carácter urgente al nuevo director del CBTA de este fronterizo municipio. EL ORBE/Darinel Zacarías