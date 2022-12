Por no Respetar la Preferencia Chocaron

*Tapachula, en la 8ª Sur

*No Hubo Heridos

Tapachula, Chiapas; 28 de diciembre.- El conductor de una camioneta Ford Expedition de color verde con placas del estado de Tamaulipas, no hizo alto total a la vía de preferencia de la 8ª avenida sur prolongación y se impactó contra una camioneta Nissan NP 300 tipo estaquita; en el lugar no se reportaron personas lesionadas.

Alrededor de las 13:30 horas se dio el percance, que a pesar de ser aparatoso no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Policía Estatal de Tránsito, se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y así determinar la situación jurídica del presunto responsable. Mesa de Redacción