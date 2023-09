Conductora de Vehículo Particular no Respetó Preferencia y Volcó

*En la 1a Norte y 37a Oriente.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre.- Daños materiales de consideración y el conductor de un vehículo quedó lesionado al volcar junto con su unidad al norte de la Ciudad de Tapachula.

Este accidente se registró a la altura de la 1ª Avenida Norte y 37ª Calle Poniente, lugar donde la conductora de un vehículo particular Chevrolet de color negro con placas de circulación del Estado de Chiapas, Dolores «N», que circulaba de Oriente a Poniente sobre la 37ª Calle Poniente, al llegar al cruce con la 1ª Norte no respetó la vía de preferencia y se impactó en el costado izquierdo de una Fiat Palio de color gris también con placas de Chiapas, conducido por Antonio «N», quien circulaba de Norte a Sur sobre la 1ª Norte.

Antonio fue auxiliado por los mismos vecinos de la demarcación pues su unidad terminó volcada sobre su toldo, y después lo llevaron a recibir atención médica a un sanatorio particular.

Al lugar se presentó personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes al tener a la vista un vehículo volcado y saber que estaba abandonado ya que su conductor fue llevado a recibir atención médica, además de que había un vehículo responsable, de inmediato elaboraron la documentación correspondiente para turnar este accidente ante el Ministerio Público del Fuero Común, quien deslindará responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda