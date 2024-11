Una Joven fue Herida en un Anexo de Cacahoatán

*Se Desconoce la Identidad del Agresor.

Cacahoatán, Chiapas; 24 de Abril.- Una llamada telefónica recibida aproximadamente a las 20:50 horas alertaba a las autoridades, donde se indicaba detonaciones de arma de fuego en un Centro de Rehabilitación, ubicado en la Colonia Montebello, municipio de Cacahoatán.

Al llegar el auxilio de la policía no se encontró a ningún reportante, por lo que el personal de Emergencias le realizó varias llamadas telefónicas a la persona que había reportado los disparos pero ya no la pudieron contactar.

Cabe hacer mención que los Paramédicos de Protección Civil de Cacahoatán le brindaron los primeros auxilios a una joven que presentaba una herida en la mano derecha, herida al parecer provocada por un disparo de arma de fuego, pero quienes estaban en el lugar dijeron desconocer quién la había lesionado, ya que en el lugar no se encontró ninguna persona armada. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda