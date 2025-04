Volteo Terminó en el Dren Pluvial

En la Carretera a Raymundo Enríquez.

Tapachula, Chiapas; 29 de Abril.- En el tramo carretero que conduce del Libramiento Sur – Poniente hacia el Ejido Raymundo Enríquez, un camión volteo de color azul, marca Dina, con placas de Chiapas, al tratar de orillarse sobre su lado derecho, el conductor no tomó las debidas precauciones y las llantas del lado derecho cayeron al canal de desagüe, salvándose de volcar.

Personal del 911 pasaron el reporte al Perito del Tránsito del Estado quien se trasladó al lugar de los hechos.

Después de realizar las diligencias correspondientes el Perito dio a conocer que el camión no causó daños a terceros y tampoco se presentaron personas lesionadas.

Por ello, una grúa de alto tonelaje llegó para recuperar al camión y ponerlo nuevamente sobre la carretera.

Únicamente se le elaboró al chofer una a infracción por no tener la debida precaución al estacionarse. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda