Explotan Seis Pipas de Gas LP en Puebla

Puebla, Pue., 4 de Junio.- La mañana del jueves al menos seis autotanques de LP explotaron en la colonia San Juan Negrete, municipio de Tepeaca; más de dos mil personas fueron evacuadas, entre estudiantes de escuelas cercanas, vecinos y pacientes de un hospital; aún se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas.

En diversos videos grabados por ciudadanos y compartidos en redes sociales, se observan las llamas, mientras que en otros se ve como, en medio del pánico, decenas de estudiantes corren para salvarse.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se presentó en la zona del siniestro y reportó que la situación ya había sido controlada y que hasta ese momento no se reportaban personas fallecidas o lesionadas.

Sin embargo, precisó que hasta que los cuerpos de emergencia lograran ingresar al área dónde se originó el incendio, se podría saber la causa de la explosión y si había alguna persona ahí.

«Por el momento, ningún hospital reporta alguna persona herida o lesionada por este incidente», dijo.

El mandatario destacó que, con el apoyo de Protección Civil, aproximadamente 2 mil personas fueron evacuadas del Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas cercanas.

A esta intervención se incorporó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Pemex, Protección Civil Municipal, Bomberos de Amozoc y Fiscalía General del Estado. En conjunto, las dependencias establecieron el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar las tareas de atención, reducción de riesgos y protección de la población.

Armenta informó que será la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado quienes determinen las causas de la explosión y a los probables responsables.

«Que hagan todas las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y para actuar con apego a la ley», apuntó.

Además, el gobernador escuchó las inquietudes de los vecinos, con quienes se comprometió a atender las afectaciones y a realizar las indagatorias correspondientes «caiga quien caiga».

Asimismo, explicó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene seguimiento puntual de la situación y está al tanto de las labores que realizan las brigadas de emergencia en la zona.

La explosión ocurrió en un predio donde se almacenaban pipas de gas, sin que se conozca si era producto ilegal o contaba con permisos oficiales.

Sun