miércoles, junio 24, 2026
spot_img
InicioRojasAseguran más de 145 Kilos de Metanfetamina en Hermosillo
Rojas

Aseguran más de 145 Kilos de Metanfetamina en Hermosillo

0
13

Hermosillo, Son.;23 de Junio.- Un cargamento de más de 145 kilogramos de metanfetamina fue asegurado por autoridades federales en una empresa de paquetería de Hermosillo, como resultado de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora.
De acuerdo con la dependencia, el decomiso se realizó el pasado 16 de junio tras la atención de una denuncia anónima. Elementos de la PolECicía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron 184 paquetes que contenían en conjunto 145 kilos con 454 gramos de metanfetamina.
Las primeras indagatorias señalan que la droga tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, a donde presuntamente sería enviada utilizando el servicio de mensajería y paquetería.
Tras el aseguramiento, la FGR abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud para determinar la identidad de los responsables y el origen del narcótico.
La droga quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para integrar la investigación y proceder conforme a la ley.Sun

Aseguran más de 145 Kilos de Metanfetamina en Hermosillo
Artículo anterior
El Senado de EEUU Ordena a Trump Retirar al Ejército de Irán
Artículo siguiente
Alejandro Gertz Manero Presenta Millonaria Declaración Patrimonial
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hoy México Vs Chequia

Al Instante staff - 0
*A las 7:00 PM en el Estadio Banorte. El Tricolor Quiere Cierre Perfecto, con Tres de Tres Ciudad de México; 23 de Junio de 2026.-...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 24 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebraron

Al Instante staff - 0
Disfrutando de una tarde llena de mucha diversión, captamos a este grupo de amigos en reciente acontecimiento.
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV