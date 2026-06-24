Alejandro Gertz Manero Presenta Millonaria Declaración Patrimonial

*13 Inmuebles, Autos de Lujo, Obras de Arte, Entre Otros.

Londres, Reino Unido;.- Alejandro Gertz Manero hizo pública por primera vez su declaración patrimonial tras asumir el cargo de Embajador de México en el Reino Unido, documento en el que reporta un patrimonio integrado por 13 bienes inmuebles, siete vehículos de lujo, colecciones de joyas y obras de arte, así como participaciones empresariales e inversiones inmobiliarias.

De acuerdo con información de El País, la publicación de su patrimonio fue posible debido a su incorporación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que obliga a sus funcionarios a registrar sus bienes en la plataforma pública Declaranet.

La declaración presentada el pasado 15 de junio detalla que el Exfiscal General de la República posee 10 casas, un departamento, un terreno y un edificio. Asimismo, reporta una colección de joyas, relojes y monedas valuada en más de 18 millones de Pesos, además de obras de arte estimadas en ocho millones de Pesos.

El documento también incluye una flotilla de siete vehículos, entre los que destacan dos unidades de la marca Rolls Royce, además de automóviles de lujo de otras firmas internacionales.

La información patrimonial se conoce públicamente después de que durante sus años al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) sus declaraciones permanecieran fuera del acceso público.

Cuando fue designado Fiscal General en 2019, la legislación permitía a los servidores públicos reservar la información patrimonial.

Posteriormente, aunque se estableció la obligación de transparentar estos datos, la autonomía constitucional de la FGR permitió la creación de un sistema propio de declaraciones patrimoniales que mantuvo restringida la información de diversos funcionarios.

La declaración difundida ahora señala que gran parte de los inmuebles de Gertz Manero provienen de herencias familiares recibidas a lo largo de varias décadas. Entre ellas figuran viviendas heredadas desde la década de 1940 y un edificio de casi cinco mil metros cuadrados recibido en 1948.

Las adquisiciones realizadas con recursos propios comenzaron en la década de 1990. En 1996 adquirió una vivienda valuada en 2.3 millones de Pesos, mientras que en 2007 compró una propiedad en Estados Unidos por 1.19 millones de Dólares, ubicada en Santa Mónica, California, según reportes periodísticos citados por el medio.

Posteriormente, en 2013 adquirió un departamento en el exclusivo barrio de Los Jerónimos, en Madrid, España, por un millón de Euros. De acuerdo con la información publicada, dicha inversión le permitió acceder a un permiso de residencia en ese país mediante los mecanismos contemplados en la legislación española vigente en ese momento.

La declaración también incluye acciones en diversas empresas inmobiliarias, entre ellas Feserinvest S.L., sociedad a través de la cual, según investigaciones periodísticas difundidas en 2022, controla tres propiedades ubicadas en Ibiza, España. Estas viviendas no aparecen de manera individual en la declaración debido a que están registradas mediante una persona moral.

En materia de bienes muebles, el patrimonio reportado incluye una colección de joyas, relojes y monedas con un valor superior a los 18 millones de Pesos. A ello se suman obras de arte valuadas en ocho millones de Pesos y mobiliario, tapetes y bibliotecas estimados en alrededor de dos millones de Pesos.

Respecto a los vehículos, la declaración refiere la adquisición de diversas unidades a lo largo de los últimos 30 años. Entre ellas figuran un Cadillac Concours, un Mercedes Benz 450 SEL y dos automóviles Rolls Royce, incluyendo un modelo Wraith adquirido de contado en 2020 por aproximadamente 2.7 millones de Pesos.

El documento patrimonial también reporta inversiones en las empresas Algerman Inmobiliaria y Desarrolladora del Centro, ambas vinculadas al sector inmobiliario. Además, señala la existencia de un crédito hipotecario vigente con una institución financiera estadounidense por un monto cercano al medio millón de Dólares.

La publicación de esta información ocurre después de que Gertz Manero concluyera su gestión de seis años al frente de la Fiscalía General de la República y asumiera la representación diplomática de México en Londres, cargo que ocupa desde abril de este año.

La divulgación de su patrimonio ha generado interés público debido a que se trata de la primera ocasión en que se conocen de manera oficial y detallada los bienes, inversiones y activos financieros del Exfiscal, uno de los funcionarios de más alto perfil de los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación.Por M@S INFORMACIÓN