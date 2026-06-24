Chocan dos motocicletas en el Libramiento Sur.

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Un hombre que viajaba en una motocicleta negra resultó lesionado tras un choque con otro motociclista ocurrido hace unos momentos sobre el Libramiento Sur, a la altura del entronque con el par vial de la 7ª y 9ª Sur.Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y rescate para brindar atención al lesionado. La circulación vehicular en la zona se encuentra afectada y avanza de manera lenta.Se recomienda a los automovilistas que transitan por el área extremar precauciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción