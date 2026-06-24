InicioAl InstanteREPORTE CIUDADANO Al Instante REPORTE CIUDADANO 24 junio, 2026 0 17 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Reportan choque en central norte esquina con 19 poniente 1 de 3 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorChocan dos motocicletas en el Libramiento Sur.Artículo siguienteMercado San Juan celebra 46 años de tradición y fe en honor a su santo patrono. RELATED ARTICLES Al Instante Tapachula FC fortalece lazos deportivos internacionales durante gira de medios en Guatemala 24 junio, 2026 Al Instante Mercado San Juan celebra 46 años de tradición y fe en honor a su santo patrono. 24 junio, 2026 Al Instante Chocan dos motocicletas en el Libramiento Sur. 24 junio, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Tapachula FC fortalece lazos deportivos internacionales durante gira de medios en Guatemala Al Instante staff - 24 junio, 2026 0 Como parte de las acciones de promoción deportiva y de difusión de los eventos futbolísticos que se realizarán este próximo sábado 27 de junio... Leer más Mercado San Juan celebra 46 años de tradición y fe en honor a su santo patrono. Al Instante staff - 24 junio, 2026 0 Tapachula, Chiapas 24 de junio 2026.- Entre muestras de fe, convivencia y arraigo comunitario, locatarios del Mercado San Juan conmemoraron este 24 de junio... Leer más Chocan dos motocicletas en el Libramiento Sur. Al Instante staff - 24 junio, 2026 0 Un hombre que viajaba en una motocicleta negra resultó lesionado tras un choque con otro motociclista ocurrido hace unos momentos sobre el Libramiento Sur,... Leer más Cargar más MAS Popular Tapachula FC fortalece lazos deportivos internacionales durante gira de medios en Guatemala 24 junio, 2026 Mercado San Juan celebra 46 años de tradición y fe en honor a su santo patrono. 24 junio, 2026 Chocan dos motocicletas en el Libramiento Sur. 24 junio, 2026 Alejandro Gertz Manero Presenta Millonaria Declaración Patrimonial 24 junio, 2026 Cargar más