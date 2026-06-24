REPORTE CIUDADANO

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Reportan choque en central norte esquina con 19 poniente

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Como parte de las acciones de promoción deportiva y de difusión de los eventos futbolísticos que se realizarán este próximo sábado 27 de junio...
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Mercado San Juan celebra 46 años de tradición y fe en honor a su santo patrono.

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Tapachula, Chiapas 24 de junio 2026.- Entre muestras de fe, convivencia y arraigo comunitario, locatarios del Mercado San Juan conmemoraron este 24 de junio...
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Chocan dos motocicletas en el Libramiento Sur.

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Un hombre que viajaba en una motocicleta negra resultó lesionado tras un choque con otro motociclista ocurrido hace unos momentos sobre el Libramiento Sur,...
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Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

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