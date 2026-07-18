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Mujer Haitiana se Lanza de un Edificio por Pánico Durante el Sismo

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*Resultó con Lesiones de Gravedad.

Tapachula, Chiapas, 17 de Julio.— Una mujer de nacionalidad Haitiana, resultó con lesiones de extrema gravedad la mañana del pasado viernes, luego de lanzarse desde el primer piso de un edificio de departamentos en la colonia Teófilo Acebo II, víctima de una severa crisis de pánico provocada por el fuerte sismo que sacudió a la región.
El trágico incidente ocurrió sobre la 4ª Avenida Sur, a un costado de la empresa Avícola Cavazos.
Según los primeros reportes de las autoridades, el movimiento telúrico generó fuertes crujidos en la estructura del inmueble, lo que desató el terror de la fémina, quien en un acto desesperado decidió arrojarse al vacío.
Paramédicos de Protección Civil arribaron de manera inmediata al lugar del siniestro para brindarle los primeros auxilios y, debido a la gravedad de las heridas causadas por el brutal impacto,
La trasladaron de urgencia al Hospital General de Tapachula, donde su estado de salud se reporta como reservado.
La paciente fue identificado como Andre Valanda de 30 años originaria de Haití, Quien se aventó de un 1er piso y
Presentaba
Contusión en columna y probablemente fx en radio y cubito del brazo derecho,
Al lugar arribaron también elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. EL ORBE /Roberto Corado Mosqueda

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