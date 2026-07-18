Pagos de Inscripción no Deben de Ser Obligatorio en los Centros Educativos

*Ningún Alumno Debe Estar Condicionado a Este Pago.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio de 2026.- Con la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 y ante el inicio del proceso de reinscripción para el periodo 2026-2027, padres de familia han manifestado su inconformidad por el cobro de prefichas, inscripciones y otras aportaciones en diversos planteles educativos.

En respuesta, la Secretaría de la Contraloría de la Sección 40 Estatal, recordó que ninguna autoridad educativa puede condicionar el acceso a la educación mediante el pago de cuotas.

El profesor David Guzmán, representante de la dependencia, explicó que los cobros por concepto de prefichas, preinscripciones o inscripciones no son obligatorios y que ningún alumno puede ser privado de su derecho a estudiar por no cubrir estas aportaciones.



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Si bien el mantenimiento de los planteles suele realizarse con apoyo de los padres de familia, dijo, las contribuciones económicas únicamente pueden establecerse mediante acuerdos de la asamblea y tienen carácter Voluntario.Asimismo, advirtió que los Directores de las escuelas carecen de facultades para designar, de manera unilateral, a los integrantes de los Comités de Padres de Familia, ya que estos deben elegirse mediante una asamblea general.De lo contrario, podrían incurrir en una falta administrativa que deberá ser atendida por la Supervisión Escolar, la Jefatura de Sector o la Secretaría de Educación.Ante las denuncias por presuntos abusos, exhortó a los padres de familia a presentar las quejas correspondientes ante la Subsecretaría de Educación Básica, estatal o federal, acompañadas de la documentación necesaria para que las autoridades investiguen los hechos.Respecto a las familias que enfrentan dificultades económicas, reiteró que ningún estudiante puede ser condicionado o excluido por no realizar aportaciones. En estos casos, recomendó informar por escrito al Comité de Padres de Familia sobre su situación, ya que es este organismo el encargado de administrar los recursos y no la dirección del plantel.Finalmente, hizo un llamado a directivos, docentes y padres de familia a respetar la normatividad vigente, privilegiar los acuerdos transparentes y denunciar cualquier irregularidad que vulnere el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación pública, gratuita y sin condicionamientos. EL ORBE/Nelson Bautista