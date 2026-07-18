Mauricio Cordero y Yamil Melgar Supervisan Inmuebles Públicos en Tapachula Tras los Sismos.

*- Especialistas Verificaron Edificios Públicos Para Fortalecer la Prevención.

*- Reiteró que se Mantendrá el Monitoreo Permanente Para Atender Cualquier Eventualidad.

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, y el secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, encabezaron un recorrido de supervisión en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula, como parte de las acciones preventivas instruidas por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, tras los sismos registrados este día.

En la supervisión también participaron el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez; Luis Alberto Robledo González, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula; y Benjamín Martínez López, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), quienes realizaron una evaluación técnica de las condiciones estructurales de los inmuebles.



1 de 4

Posteriormente, la comitiva recorrió la Unidad Administrativa y el Edificio Consular, mejor conocido como Edificio de Los Zopilotes, con el objetivo de verificar su estado estructural, identificar oportunamente cualquier situación de riesgo y fortalecer las acciones preventivas para proteger a la población.Como parte del operativo, elementos de la Secretaría de Marina brindaron acompañamiento durante las labores de supervisión, reforzando la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones especializadas para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.Yamil Melgar agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por su permanente atención y preocupación por la seguridad de las y los tapachultecos, así como por instruir una respuesta inmediata y coordinada entre Protección Civil estatal y municipal, la Secretaría de Marina, especialistas en ingeniería y autoridades municipales para privilegiar la prevención y actuar con oportunidad ante cualquier eventualidad.El Alcalde reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá el monitoreo permanente y continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas y los organismos técnicos especializados para atender cualquier eventualidad y salvaguardar la integridad de las familias tapachultecas. Boletín Oficial