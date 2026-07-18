Fuertes Sismos de 7.4 y 5.8 Grados Richter Sacuden Municipios de Chiapas y Guatemala

*- Protección Civil Mantiene Monitoreo Permanente Para el Recuento de los Daños.

*- Se Desactivó la Alerta de Tsunami en Puerto Madero.

*- Exhortan Autoridades a Mantenerse Alertas Ante Posibles Réplicas.

* SE REPORTARON AFECTACIONES MENORES EN LA REGIÓN, PERSONAS LESIONADAS Y PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN COMERCIOS Y DEPEDENCIAS DE GOBIERNO.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio de 2026.- El fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió Chiapas la mañana de este viernes, obligó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a ordenar la suspensión inmediata de labores del gabinete legal y ampliado, además de exhortar a la iniciativa privada a hacer lo mismo como medida preventiva ante el riesgo de réplicas.



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Mientras las autoridades activaban los protocolos de emergencia, el miedo se apoderaba de miles de personas en Tapachula, donde la ciudad quedó prácticamente paralizada.En apenas unos segundos, oficinas gubernamentales, comercios, bancos, escuelas y edificios públicos comenzaron a ser evacuados. El sonido de silbatos, alarmas y gritos de advertencia sustituyó al bullicio cotidiano. Decenas de personas descendían apresuradamente por las escaleras, otras buscaban espacios abiertos y muchas más intentaban comunicarse con sus familiares para saber si estaban a salvo.El momento más dramático de la jornada ocurrió en la colonia Cantarranas. En medio del pánico provocado por el movimiento telúrico, Andre Valanda, una mujer haitiana de 30 años, sufrió una severa crisis de ansiedad y se lanzó desde el segundo piso de un edificio ubicado frente a la cartonera, en la parte alta de Avícola Cavazos.El impacto le ocasionó una contusión en la columna vertebral y probables fracturas de radio y cúbito en el brazo derecho. Paramédicos acudieron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron al Hospital Regional de Tapachula, donde permanece en estado grave, pero estable.Mientras tanto, en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el protocolo interno funcionó de manera inmediata. Una red de silbatos alertó a trabajadores y contribuyentes, quienes evacuaron el inmueble de forma ordenada. Tras la inspección correspondiente, se confirmó que el edificio no presentaba daños estructurales, aunque el monitoreo continuó ante la posibilidad de nuevas réplicas.En la Unidad Administrativa, la suspensión de labores sorprendió a decenas de ciudadanos que acudían a realizar diversos trámites. Algunos manifestaron su inconformidad por las citas reprogramadas, mientras otros reconocieron que la prioridad era proteger la vida de trabajadores y usuarios. En colonias como La Perla, habitantes aprovecharon la emergencia para solicitar revisiones a viviendas que desde sismos anteriores presentan grietas y daños visibles.Aunque conforme avanzó el día la actividad comenzó a restablecerse, el miedo permaneció entre la población. Cada réplica obligaba a nuevas evacuaciones y recordaba los instantes de incertidumbre que vivió la ciudad.El Sistema Sismológico Nacional reportó hasta la tarde de este viernes más de 90 replicas del sismo, la gran mayoría imperceptibles.De igual forma en el Palacio Municipal de Tapachula, empleados y público en general fue evacuado para evitar riesgos.La jornada dejó una lección evidente: los protocolos de Protección Civil ayudaron a prevenir una tragedia mayor, pero también demostraron que el pánico puede convertirse en el mayor enemigo durante una emergencia.Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma, seguir las rutas de evacuación y atender únicamente la información oficial mientras continúan las evaluaciones de daños en la región del Soconusco. EL ORBE/ Ernesto L. QuinterosNueve Edificios con Daños Menores yDos Personas Lesionadas Tras Sismos: PCLuego de los sismos registrados la mañana de este viernes, autoridades de Protección Civil informaron que, hasta el momento, el balance preliminar es de daños menores en distintos municipios de la región Soconusco, sin pérdidas humanas, aunque continúan las evaluaciones para descartar afectaciones de mayor consideración.El delegado de la Región 10 Soconusco, Joaquín Ernesto Montes Molina, dio a conocer que en Tapachula se tiene el reporte preliminar de nueve edificios con daños menores y dos personas lesionadas. Una de ellas fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica, mientras que la otra presentó lesiones leves que no requirieron hospitalización.En Mazatán se reportan fisuras en la Presidencia Municipal, una iglesia y alrededor de seis viviendas, mientras que en Suchiate las autoridades registran afectaciones menores en escuelas y aproximadamente 15 viviendas. Hasta ahora, todos los daños observados son considerados de baja magnitud, aunque las inspecciones continuarán durante las próximas horas.La población respondió de manera responsable al activar los protocolos de evacuación en plazas comerciales, oficinas y edificios públicos, dirigiéndose a los puntos de reunión establecidos, destacó; no obstante, reconoció que algunas personas presentaron crisis nerviosas debido al temor provocado por los movimientos telúricos y las réplicas posteriores.El funcionario señaló que las brigadas de Protección Civil mantienen recorridos de verificación en todos los municipios donde existen reportes ciudadanos, con el objetivo de evaluar inmuebles y garantizar la seguridad de la población antes de autorizar su uso.Desde el punto de vista social y económico, la pronta revisión de edificios públicos, escuelas, comercios y viviendas resulta fundamental para evitar riesgos y permitir que las actividades cotidianas y productivas se reanuden con seguridad.Las autoridades insistieron en que la ciudadanía permanezca atenta a la información oficial, identifique zonas seguras en sus hogares y centros de trabajo, y siga las recomendaciones de Protección Civil ante la posibilidad de nuevas réplicas, recordando que los sismos no pueden predecirse y la prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger vidas y patrimonio. EL ORBE/ JCNo Reportan Riesgos por PosibleTsunami en Puerto MaderoLuego del sismo registrado este viernes, prestadores de servicios turísticos de Puerto Madero hicieron un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar compartir rumores que generan temor y afectan la economía local.José Cruz Ramos, propietario del restaurante “El Dorado del Mar” 1, informó que, afortunadamente, en Puerto Madero no se registraron daños de consideración ni afectaciones en la zona de playas.Explicó que, aunque el movimiento telúrico provocó momentos de incertidumbre entre habitantes y visitantes, la situación permanece en calma.El restaurantero señaló que la principal preocupación surgió por la circulación de publicaciones en redes sociales que advertían, sin sustento oficial, sobre un supuesto tsunami en las costas de Puerto Chiapas, información que aseguró es falsa y únicamente provoca pánico entre la población.«El mar está tranquilo, no ha pasado nada. Lo que más nos afecta son los rumores, porque la gente cree esas publicaciones y deja de venir a Puerto Madero», expresó.Recordó que hace apenas unas semanas los negocios de la zona enfrentaron importantes pérdidas económicas por los efectos del fenómeno de mar de fondo, por lo que ahora esperan una recuperación con la llegada de la temporada vacacional.Pidió a las autoridades continuar informando de manera oportuna para evitar la desinformación y brindar certeza tanto a los habitantes como a los turistas.Las autoridades de Protección Civil reiteran que, después de un sismo, es fundamental conservar la calma, seguir únicamente los comunicados oficiales y no difundir información sin verificar. Ante cualquier emergencia, la población debe atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse pendiente de los canales institucionales.El llamado también es para los visitantes: Puerto Madero continúa operando con normalidad y, hasta el momento, no existe ninguna alerta oficial por tsunami ni condiciones extraordinarias de oleaje derivadas del sismo registrado este viernes. EL ORBE/ JC