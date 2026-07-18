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Investigación por Huachicol Fiscal Sigue Abierta: Harfuch

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*Afirma que Habrá más Detenciones.

Ciudad de Mexico; 17 Julio.- La investigación por la red de presunto huachicol fiscal continúa en curso y aún no ha concluido, afirmó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que las indagatorias derivan del aseguramiento de 33 ferrotanques y han permitido identificar una de las mayores redes de contrabando de combustible detectadas por las autoridades.
«Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. El análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logra identificar esta red, que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año», señaló.
García Harfuch informó que este jueves se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, aunque precisó que aún faltan más mandamientos judiciales por ejecutar, por lo que las investigaciones continúan.
Detalló que el esquema consistía en ingresar combustible al territorio nacional y reportar únicamente alrededor del 10% de la capacidad real transportada en los ferrotanques, con lo que presuntamente se evadían controles y obligaciones fiscales.
«Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República», subrayó el titular de la SSPC. SUN

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