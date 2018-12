Eliminan Guaruras Para Exfuncionarios Y el Fuero Para los Políticos Corruptos

*Remiten Iniciativas al Congreso del Estado.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Por instrucciones del gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, remitió al Congreso del Estado la iniciativa de decreto por la que se abroga el “Decreto que establece medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de la Función Pública”, así como la eliminación del Fuero y otros privilegios.

El titular de la Secretaría General de Gobierno detalló que cumpliendo con las medidas de austeridad en el ejercicio del poder público y a fin de terminar con beneficios exclusivos para algunos exfuncionarios, el mandatario estatal presentó esta propuesta de reforma constitucional que suprimirá gastos que resultan onerosos al erario y que en nada benefician a la sociedad chiapaneca.

“El gobernador Rutilio Escandón ha recalcado que no hay nada que ofenda más a la sociedad que el dispendio del presupuesto público, y en una acción congruente con las políticas públicas del Gobierno Federal, remití estas iniciativas que anularán la protección policiaca de la que los ex servidores públicos gozarían durante 15 años”, agregó.

Asimismo, Brito Mazariegos dio a conocer que para hacer prevalecer un auténtico Estado de Derecho, también se envió al Congreso de Chiapas un paquete de iniciativas para que se elimine el fuero y cualquier funcionario pueda ser sujeto a procedimiento penal como cualquier ciudadano, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción.

Y es que la calidad de servidor público no puede significar bajo ninguna circunstancia, impunidad, por lo que quitar el fuero, aseguró el encargado de la política interna, es ofrecerle a la población un mejor actuar del Gobierno actual, y sobre todo, justicia e igualdad ante la ley. comunicado