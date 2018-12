Rutilio Escandón se Reúne con Presidente de la ANUIES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, con quien habló sobre el impulso y fortalecimiento de la educación superior en la entidad.

Desde Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso de hacer más con menos, tal como lo estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, “pero no dejar de hacer lo que le corresponde a las instituciones públicas: mejorar la calidad y cobertura, a partir de una mejor dirección de los recursos públicos”.

Reconoció el respaldo del Gobierno Federal para fortalecer la educación superior en Chiapas, por lo que en este sexenio, dijo, se tiene contemplada la construcción de seis nuevas universidades públicas en municipios estratégicos que darán respuesta a la demanda educativa de la juventud chiapaneca, tanto de las ciudades como de las comunidades indígenas.

En Chiapas, mencionó, de los aproximadamente 5.5 millones de habitantes establecidos en los 124 municipios, un buen porcentaje representa a la población joven, que es la fuerza estratégica para la sociedad y cuenta con grandes potencialidades, pero hay que garantizarle el derecho a una educación de calidad.

En ese sentido, el mandatario destacó que, mediante programas integrales de desarrollo, se otorgarán becas y capacitación laboral a jóvenes que actualmente no tienen la oportunidad de estudiar ni trabajar, así como becas a estudiantes de escuelas públicas del nivel medio Superior Asimismo, se ampliará la cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas.

Luego de recibir el compromiso y respaldo de la ANUIES, Rutilio Escandón dijo que para llegar a una educación de calidad, las acciones tienen que ser acorde con la política pública federal, pues en Chiapas se va a garantizar la educación para todos desde el nivel básico hasta la universidad.

“En la educación está la base del desarrollo, por lo que tenemos el firme compromiso de mejorar las condiciones materiales y educativas de las escuelas primarias multigrados, de las telesecundarias y telebachilleratos; así como también la infraestructura física, lo que traerá como consecuencia una mejora en las condiciones laborales de los docentes y que no haya deserción escolar.

Finalmente, el Gobernador puntualizó que para robustecer la educación, se establecerán tutorías dirigidas a estudiantes en los niveles de Secundaria y Bachillerato de bajo rendimiento, con alto ausentismo o que habitan en zonas indígenas. Lo anterior, con la finalidad de mejorar la integración de egresados del nivel Secundaria a nivel Bachillerato y potenciar el desempeño del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Comunicado de Prensa