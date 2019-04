Dos Capitanes del Ejército Quedan a Disposición de la Fiscalía por el Crimen de una Compañera en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis..- José Antonio “N” y Agustín “N”, capitanes del Ejército mexicano, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del estado (FGE) como presuntos responsables del crimen de la soldado Brenda Orquídea Matuz Chacón, desaparecida el pasado jueves 4 y hallada muerta 48 horas después.

Ambos militares y otros dos soldados fueron arrestados desde el domingo 7 en la base militar de Chicoasén, tras del hallazgo del cadáver de la joven de 26 años, originaria de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa.

El viernes 5, Brenda Orquídea y dos compañeros de su mismo rango militar, un hombre y una mujer, tomaron su día franco y convivieron en un bar de esta capital junto con los dos capitanes.

La víctima no amaneció el sábado en el dormitorio que tenía asignado y tampoco respondió a las llamadas telefónicas que le hicieron sus padres, por lo que fueron a buscarla a la base militar ubicada a la orilla de la presa hidroeléctrica de Chicoasén. Ahí hablaron con las cuatro personas con quienes su hija había salido a divertirse, y tres de ellos refirieron que la última vez que la vieron estaba con el capitán Agustín “N”, propietario y conductor del vehículo Seat Ibiza en el que se trasladaron al bar.

De acuerdo con los deudos, en todo momento el coronel Constantino Ramírez Sánchez intentó obstaculizar las investigaciones que ellos mismos hacían entre los compañeros de su hija, e incluso tenían planeado trasladarlos al cuartel de Rancho Nuevo, pero esa medida no se concretó porque hicieron público en los medios de comunicación el crimen de Brenda Orquídea y la FGE intervino de inmediato.

Los cuatro militares fueron arrestados en la propia base militar, mientras la FGE investigaba los hechos. El pasado sábado 13 el Ejército Mexicano entregó a la justicia local a Agustín “N” y José Antonio “N”.

Según la causa penal 139/2009, ambos elementos, acusados del delito de homicidio calificado, fueron puestos a disposición del juez Juan Carlos Alfaro Cruz, para que determine su situación legal. Por ahora se encuentran presos en el penal Número 14 de El Amate, en Cintalapa.

Jesús Matuz Montesinos, padre de la víctima, exigió que no quede impune el crimen de Brenda Orquídea, quien hace apenas ocho meses había ingresado a las fuerzas armadas y quería hacer carrera militar.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles del crimen, sin embargo, el examen médico legista realizado durante la autopsia encontró fractura de cuello. Apro