Cacería Furtiva Principal causa de incendios forestales: CONAFOR

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril.- Este es el mes más crítico y ha provocado, hasta el momento, un promedio de 18 incendios forestales, registrados en los municipios de Acacoyagua, Mapastepec y Mazatán, principalmente en la Biosfera de la Reserva de La Encrucijada, informó Andrés Cabrera Trinidad, coordinador de Incendios Forestales de la región Soconusco de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Manifestó que en la región Soconusco y parte de La Encrucijada, los incendios forestales son propiciados por la cacería furtiva de casquitos, tortugas, iguanas, toda vez que al agarrar fuego los animales salen de su madriguera; mientras que en la parte alta y Sierra, es por la denominada quema controlada, ya que no lo hacen en los horarios adecuados ni con la debida precaución.

Uno de los incendios que está activo, pero que ya tiene más del 80 por ciento de control, está en el ejido Rosario Zacatonal, siendo combatido por las brigadas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y esperan que en las próximas horas quede sofocado.

Las afectaciones están en la zona de tule y de mangle de vegetación grande. En esa zona son unas tres hectáreas de manglares, de Enero a la fecha van 4.5 hectáreas de zapotón que también es vegetación grande, que es lo que más se cuida en esta región del Soconusco y dentro de La Encrucijada.

“Llevamos siniestradas aproximadamente 1628 hectáreas, como tulares, que son una vegetación que nuevamente revive cuando caen las primeras lluvias, en esa parte no tenemos mucha complicación, pero en la parte que se quemó de manglar y zapotón, que son poquitas hectáreas, ahí se llevará un proceso de reforestación. Las afectaciones son de tres hectáreas de manglares y 4.5 de zapotón, lo podemos renovar nuevamente con las acciones que vamos a hacer después que pase la temporada de incendios forestales”, añadió.

La NOM-015 es clara, no prohíbe quemar, pero se debe hacer con responsabilidad como propietarios, como poseedores de los terrenos donde vayan a realizar la actividad, explicó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González