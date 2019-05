No les Pagan a Trabajadores de “Caminos y Puentes”

Huixtla, Chiapas; 29 de mayo.- Trabajadores que prestan sus servicios en la reparación de la Carretera Costera, en el tramo donde antes era CAPUFE, se pronunciaron en contra de los ingenieros Eduardo “N” y Martín “N”, quienes están cometiendo abuso laboral, ya que no les pagan horas extras, sin embargo en los turnos entran a las 7 de la mañana y salen a las 8 de la noche, a pesar de que, según argumentan, cuando fueron contratados les dijeron que su horario laboral era de 7:00 am a 3:00 pm. Es decir, les piden mayor rendimiento pero por el mismo sueldo.

Los empleados se quejan que además a muchas señoras que se desempeñan como “bandereras” y otras se dedican al mantenimiento de los drenes y acotamientos, no las dejan ni siquiera tomar agua, y si los sorprenden que están bajo la sombra, los intimidan tomándoles fotografías y los amenazan que los van a correr.

Además sólo les autorizan 20 minutos para ir a comer, por lo que consideran que hay explotación laboral. Otra de las molestias es que les pagan cada 14 días, y la catorcena pasada únicamente les pagaron la mitad de su sueldo, argumentando que no habían depositado el dinero de la nómina, y si no estaban de acuerdo que renunciaran.

Por todas estas anomalías, están solicitando la intervención de Derechos Humanos, Secretaría del Trabajo, para que investigue a la empresa que los contrató.

Señalan que su lugar de trabajo comprende el tramo entre Madre Vieja y Villa Comaltitlán. EL ORBE/Luis Javier Ramos