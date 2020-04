Donativos Para Apoyar al pueblo se Manejarán con Honestidad, Responsabilidad y Lealtad: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Al instalar la Comisión para el Seguimiento y Vigilancia del Proceso de Adquisición y Entrega de Alimentos y Suministros, derivado de la emergencia por el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas puntualizó que este acto obedece a la transparencia con que se deben manejar los donativos que realice el personal de los tres poderes del Estado y organismos autónomos, sector empresarial y sociedad en general, por lo que les pidió honestidad, lealtad al pueblo y un trabajo responsable y comprometido.

Luego de tomar protesta a quienes integran la Comisión, el mandatario estatal resaltó la fraternidad que caracteriza al pueblo chiapaneco para auxiliar al prójimo y avanzar en un solo frente ante las dificultades que afectan a la gente.

Escandón Cadenas agradeció la actitud de quienes se han sumado en esta medida solidaria, principalmente, al espíritu de ayuda del personal de las instituciones que se dijo estaría exento, como las que atienden rubros de salud, seguridad, protección civil, las fiscalías, agua potable, limpia y recolección de basura, entre otros, que han manifestado su deseo de contribuir en este apoyo.“Es una actitud no solo positiva, sino muy humana”.

De igual forma, les convocó a estar pendientes para sacar adelante las necesidades de la población vulnerable, así como a informar dónde se puede solicitar el apoyo y a quién acudir para sumarse, “No queremos una mala percepción, sino claridad y que cada peso que se recaude vaya para la causa. Insistimos en que los recursos públicos son sagrados. No permitiremos un mal uso y quien lo intente, se enfrentará a la justicia”, expresó.

En tanto, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González, explicó que este ente integrado por los tres poderes del Estado, organismos autónomos y sector empresarial, coordinará acciones centradas en vigilar que las donaciones sean destinadas a los fines que se persiguen, cuidando el ejercicio y manejo de recursos, y que los procesos de adquisición sean acordes a los precios que se rigen en el mercado y con la calidad que se requiere.

A su vez, el director general del DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, señaló que ante esta contingencia, adicionalmente a la gran inversión en salud, se destinan recursos de los ahorros obtenidos en el DIF Chiapas, para entregar de inmediato más de 65 mil despensas a las familias más vulnerables en todos los municipios.

Por su parte, titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y Juan Óscar Trinidad Palacios, respectivamente, subrayaron que el trabajo conjunto es fundamental en momentos de incertidumbre, por lo que éste es un esfuerzo noble y respetable, en el que a través de un órgano plural, se hará lo que corresponde para dar buenas cuentas al pueblo de Chiapas.

Luego de exponer que la crisis del COVID-19 traerá una nueva forma en el modo de gobernar y hacer empresa, el director general del Grupo Avimarca, Marden Camacho Rincón reconoció el trabajo del gobernador Rutilio Escandón, para mantener bajos niveles de contagio ante este pandemia. Recalcó que más allá del respaldo empresarial, su compromiso es personal para conjugar esfuerzos y velar por el bien común.

Cabe mencionar que el DIF Chiapas ha puesto a disposición los siguientes mecanismos para la solicitud de apoyo, así como para las personas interesadas en hacer algún donativo:

Teléfono: 9611381248

Correo electrónico: [email protected]

Facebook DIF Chiapas: https://www.facebook.com/chiapasdif/

Twitter @difchiapas: https://twitter.com/difchiapas

Asistieron: el secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el empresario Enrique Torres Batiz, en representación del presidente del Grupo Farrera, Rómulo Farrera Escudero; el director de Corona de la Costa, Fernando Rodas Alonso.

Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz; la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, Marlene Marisol Gordillo Figueroa; en representación del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, su secretario particular, Limberg García Zapata; entre otros. Comunicado de Prensa