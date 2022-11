Brindan CADIMSS Atención Integral a Pacientes con Diabetes

* Controlan Complicaciones de la Enfermedad.

Con el fin de controlar las complicaciones en la salud de las y los derechohabientes con diagnóstico de diabetes tipo II, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas ofrece a estos pacientes atención integral a través de los Centros de Atención a la Diabetes en el IMSS (CADIMSS), en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la entidad.

La médica familiar Yoana Nagaya García, adscrita al CADIMSS de la UMF No. 13, del IMSS en Chiapas, explicó que en este centro se otorga atención integral mediante la intervención de un equipo multidisciplinario conformado por el médico familiar, personal de Enfermería, Trabajo Social y Nutrición, quienes con un enfoque integral proporcionan atención médico asistencial y educativa a los pacientes que no pueden llevar a metas de control su enfermedad.

“La diabetes tipo II es la segunda causa de atención en Medicina Familiar. En el IMSS en Chiapas tenemos un estimado de más de 4 mil pacientes con esta alteración del metabolismo. Nosotros en CADIMSS recibimos a pacientes que al acudir a consulta son detectados con niveles de glucosa altos y que no han tenido un control en sus hábitos alimenticios, aquí les damos atención médica, nutricional, además de que les enseñamos a medirse la glucosa, hacer actividad física y cuidar su alimentación”, amplió la médica del IMSS.

Destacó que, si bien existen factores predisponentes para padecer diabetes tipo II, como la edad y los factores hereditarios, son los hábitos nocivos ambientales o aprendidos como la obesidad, el sedentarismo y el alto consumo de alimentos procesados con altos niveles de carbohidratos, las causales más importantes de desarrollar diabetes.

La especialista en diabetes declaró que, “en ocasiones, los pacientes diabéticos no tienen ningún historial predisponente, pero se alimentan mal, ingiriendo muchos carbohidratos y azúcares procesadas, hacen poco o nada de ejercicio, hábitos negativos que suelen ser aprendidos”.

Finalmente, la médica del IMSS hizo un llamado a la población derechohabiente que sepa o sospeche de padecer diabetes a acudir a su UMF de adscripción para recibir atención integral; además, hizo una invitación a consultar la plataforma digital de Cursos en Línea Masivos del IMSS (CLIMSS), https://climss.imss.gob.mx, donde encontrará cursos sobre temas como Salud Bucal en Diabetes, para prevenir y tratar lesiones o alteraciones bucales, entre otros tópicos. Boletín de Prensa