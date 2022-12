Ventas de Artículos Navideños por Debajo de lo Alcanzado en el 2021

* Por el Incremento Desmedido en los Precios.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre del 2022.- La grave inflación que se está viviendo este año en México, y con ello los aumentos en los precios de los insumos, servicios, fletes, gas, energía eléctrica, los gasolinazos, afectaron severamente a Santa Claus, luego de que no pudo cumplir con su histórico cometido este año, por lo menos no como todo mundo hubiera querido.

Consuelo Escobar Pérez, comerciante en el tianguis de artículos navideños «Tapachula», dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que a pesar de todo hubo ventas en la primera parte de las fiestas decembrinas y ahora necesitan sacar todo lo posible antes del cierre del año y empezar a preparar todo para los Reyes Magos y lo relacionado con el Niño Dios.

Al hacer una comparativa con lo ocurrido en el mismo periodo, pero del año pasado, señaló que ahora las ventas apenas llegaron al 50 por ciento por debajo de lo alcanzado en el 2021, cuando la pandemia todavía estaba haciendo estragos severos en la población y la economía.

Desde su perspectiva, mucho tuvo que ver el incremento desmedido en los precios, «todo está demasiado caro. Ahora sí que los mismos compradores así lo dicen».

Explicó que ellos, como comercializadores, van a la Ciudad de México para comprar directamente sus artículos y con ello reducir un poco los costos, que la mayoría de los productos subieron entre un 15 y un 50 por ciento, incluidas luces, juguetería, nacimientos, entre otros.

«Se vio bastante la diferencia con lo que llevamos el año pasado. Ahora el presupuesto ya no dio», dijo al precisar que los clientes llegan, verifican lo precios, algunos compran, pero otros se van. «Ahorita todavía estamos sobreviviendo, se podría decir, porque a partir de enero quién sabe cómo vayan a estar con precios hacia arriba en todo».

También resaltó que la mayoría de las ventas van enfocadas a los artículos más baratos y de manufactura local, como las piñatas, juguetes, además del musgo y productos decorativos, tipo artesanías.

La instalación de ese tianguis comenzó el pasado 30 de noviembre y tienen contemplado seguir con el mismo hasta el 16 de febrero. EL ORBE /JC