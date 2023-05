Prevén Merma en Cosechas de Granos en Regiones Productivas de Chiapas

*Por Escases de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 20 de mayo del 2023.- Por el retraso de las lluvias podría haber afectaciones en el rendimiento del cultivo de la soya, ya que, al no haber humedad, no se ha podido preparar los terrenos para la siembra, lo cual tiene ya un atraso como de 20 días.

De esa forma lo consideró Alberto Palacios, en voz de un grupo de productores, quien en entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que también las plagas podría hacer su efecto negativo, aunque en este caso depende de las condiciones de cada cultivo.

En el caso del maíz, dijo que algunos agricultores se adelantaron a las lluvias y ya sembraron, pero corren el riesgo de que la semilla aborte si no llega a tiempo la humedad que requiere para su germinación y crecimiento.

Asimismo, comentó que otro factor que podría determinar alguna problema en su rendimiento, es cuando los agricultores no cuentan con una asesoría técnica para el manejo adecuado para contrarrestar cuestiones de clima, plagas o de enfermedades propias.

Reconoció que el fenómeno de El Niño y el de La Niña, están causando estragos, especialmente en los cultivos de granos como son los casos del maíz y de la soya.

Por eso insistió en que los campesinos que ya sembraron “en seco”, si no los alcanzan las lluvias, van a tener resembrar o perderán totalmente su cultivo.

Puntualizó que, dadas esas condiciones, la producción de granos en la región Soconusco podía disminuir un 50 por ciento este ciclo, al pasar de 2.5 toneladas por hectárea a un promedio cercano al de apenas una. EL ORBE / Nelson Bautista