Secretaría General de Gobierno Mantiene Abierto el Dialogo con Integrantes de la OCEZ

*Para Liberar Bloqueos en el Centro de la Entidad.

Tras las manifestaciones que mantienen los integrantes de la organización Emiliano Zapata Casa del Pueblo, la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores, anunció que la Mesa de Diálogo estará abierta, siempre y cuando se regresen a su municipio, liberen los bloqueos en Venustiano Carranza, Palacio Estatal y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez.

La encargada de la política interna en Chiapas, explicó que no puede haber Diálogo cuando a la par hay presiones y chantajes por parte de esta organización Campesina.

«Para establecer el diálogo se debe privilegiar la voluntad de ambas partes, por ello es necesario que levanten los bloqueos, regresen a su municipio y así demostrar voluntad de querer un diálogo fraterno, sincero y serio, sin chantajes, ni presiones, porque esto ya no cabe en este gobierno, son prácticas del pasado», atajó.

Cecilia Flores, reiteró la prioridad de instalar las mesas de atención las veces que sean necesarias, como se ha hecho en más de 50 ocasiones, porque este es un gobierno democrático donde no se reprime a nadie, sin embargo, tampoco tolera injusticias en ninguna de sus expresiones y manifestaciones.

Por ello, la dependencia de Gobierno hizo un llamado a seguir trabajando en las mesas de atención encaminado a rutas de acuerdos, a través de la vía pacífica y siempre apegado a la Ley.

Finalmente recordó que con el secuestro de personal civil, así como de trabajadores y trabajadoras de Palacio de Gobierno, ellos cometieron un delito grave, lo cual no se va permitir

«Muchas personas que secuestraron estaban enfermas, que no tenían sus medicamentos, además habían madres lactando, y no les importó, les hemos dado las audiencias necesarias y lo seguiremos haciendo, pero no bajo presión, ya se acabó eso , ahora nadie al margen de la ley, ni por encima de esta, no lo vamos a permitir, si quieren diálogo primero que dejen de secuestrar a Venustiano Carranza y a Tuxtla Gutiérrez», concluyó Cecilia Flores. Comunicado de Prensa