Chiapas Realiza Esfuerzos Para la Eliminación de la Hepatitis C

*En Tres Años se han Realizado 40 mil Tamizajes Para Detección del Virus.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 28 de Julio de 2023.- Chiapas avanza rumbo a la eliminación de la hepatitis C gracias a la detección, diagnóstico y tratamiento que se otorga de manera gratuita en la Secretaría de Salud del Estado, donde desde 2020 a la fecha se han curado 77 pacientes y 16 personas más se encuentran bajo tratamiento.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis C, la dependencia estatal dijo que la prevalencia de este padecimiento en la entidad es menor a la media nacional, con la oportunidad de alcanzar el objetivo de eliminar el virus de la hepatitis C (VHC), por lo que a través de la Coordinación Estatal para la Prevención y Control del VIH, ITS y Hepatitis Virales se han realizado 41 mil 108 tamizajes para la detección del virus durante dicho periodo.

El Programa para la Eliminación de la Hepatitis C reconoció que Chiapas tiene la capacidad de cumplir con este objetivo ya que cuenta con la red de servicios de salud más grande en el país, con dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), y 13 Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) distribuidos estratégicamente en los 10 Distritos Sanitarios de la entidad.

En lo que respecta a las acciones de prevención, el programa inició con la capacitación del personal de salud, así como el abasto de insumos para el diagnóstico y tratamiento gratuito del VHC, con alcance a personas viviendo con VIH, personas en situación de cárcel, donadoras voluntarias de sangre, personas usuarias de drogas inyectables, personas en tratamiento de hemodiálisis, personal de salud, migrantes y personas con prácticas sexuales no protegidas o vulnerables a la infección.

Los esquemas del tratamiento actual por antivirales de acción directa que otorga la Secretaría de Salud tienen una efectividad del 95 por ciento, por lo que se garantiza la cura en los pacientes que están bajo tratamiento.

La hepatitis C es una inflamación del hígado causada por el virus de la hepatitis C y ésta puede ser aguda o crónica; la transmisión del virus es sanguínea, mayormente se produce por exposición a la sangre en prácticas de inyección o de atención a la salud no segura, por el consumo de drogas inyectables, prácticas sexuales no protegidas y exposición de lesiones en mucosas que permite el intercambio de partículas de sangre.

Los servicios de detección del VHC y el tratamiento para su curación están disponibles en las unidades de la Secretaría de Salud en los 10 Distritos Sanitarios de la entidad y son gratuitos. Boletín Oficial