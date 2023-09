Rescatan a 178 Migrantes que Eran Transportados de Manera Irregular en un Autobús de Pasaje

*En la Carretera a Las Choapas.

Las Choapas, Veracruz; 11 de Septiembre del 2023.- Un grupo interinstitucional aseguró este lunes un autobús de pasajeros con 178 migrantes en condiciones de hacinamiento y fueron detenidas tres personas por esos hechos.

Los primeros informes señalan las acciones se llevaron cabo en la madrugada y que, de esos extranjeros, 111 formaban parte de 43 núcleos familiares originarios de Guatemala y Honduras.

Con ellos viajaban seis menores de edad no acompañados provenientes de Guatemala, así como 50 mujeres y hombres adultos solos de ese mismo país, nueve de Ecuador, uno de República Dominicana y uno más de El Salvador.

En una acción conjunta, se le marcó el alto al chofer y al momento de entrevistar a los pasajeros, éstos mencionaron ser extranjeros y no portar documentos migratorios.

Al ser trasladados a una sede migratoria de la entidad, se identificaron seis menores de edad no acompañados, así como tres núcleos familiares (tres adultos y tres menores) de Honduras y 40 grupos familiares (105 adultos con niñas y niños) de Guatemala, quienes quedarán bajo la tutela y cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local.

En el caso de los mayores de edad de Guatemala, Ecuador, República Dominicana y El Salvador se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente para determinar su condición jurídica en el país.

El conductor, dos acompañantes y la unidad de transporte fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República de la entidad.

Hasta el momento se desconoce cómo se logró burlar la vigilancia policíaca y migratoria en las carreteras para recorrer la mitad del país sin ser vistos por nadie. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello