No Hay Reporte de Afectaciones por Lluvias en Tapachula: Protección Civil

* Lluvias Están Dentro del Rango “Normal”.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre del 2023.- Con la oportuna instalación del Consejo Municipal de Protección Civil donde convergen autoridades de los tres niveles de Gobierno, desde el pasado viernes, continúa el monitoreo de la tormenta tropical “Pilar” ubicada en las últimas horas muy cerca de las costas del El Salvador.

En entrevista, el Secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula, Herbert Schroeder Bejarano dio a conocer que la población puede estar tranquila, ya que por el momento hasta este martes por la tarde no han tenido reportes de afectaciones por las constantes lluvias, las cuales calificó en un rango normal, hasta el momento de dar esta entrevista.

Sin embargo, dijo que mantienen un monitoreo constante en toda la geografía municipal, a través de los distintos Comités Comunitarios de Protección Civil.

Las autoridades municipales, en coordinación con instancias estatales y federales, dijo, tienen ya identificados tres inmuebles para habilitarlos como albergues temporales en caso de ser necesario, como es el Centro de Convivencia, el Country Club y las instalaciones de CANACO, lo cuales en este momento no están en operación, pues afortunadamente no hay afectaciones o familias evacuadas.

“Como primeros respondientes en una emergencia, contamos con los equipos de todas las Secretarías del Ayuntamiento, para cuando sea necesario activamos los protocolos en apoyo a la población”, explicó.

Schroeder Bejarano manifestó que no han escatimado esfuerzos, y también se ha brindado información preventiva en comunidades de la zona baja de Tapachula, para que en caso de que se presenten lluvias muy fuertes, fuera de lo normal, provocadas por la tormenta tropical “Pilar” se pueda hacer una evacuación preventiva.

Sobre todo en comunidades consideras en zonas de riesgo como La Cigüeña, Conquista Campesina, Isleven, Genaro Vázquez, Santa Ana, Primera Sección de Tinajas, Puerto Madero, Dorados de Villa, Esperanza, Morelos entre otras, en donde han estado haciendo el perifoneo, para que de alguna manera estén alerta y en caso de ser necesario, hacer una evacuación preventiva.

En cuanto a la zona alta de Tapachula, el funcionario de Protección Civil dio a conocer que no tienen reportes de afectaciones de deslaves o derrumbes por el momento. Esto gracias a que las lluvias que se han presentado han sido en la zona media alta, zona urbana y zona baja de la geografía municipal, en donde tienen registro de lluvias de 124 milímetros, la más alta, de ahí varían a la baja.

Finalmente, informó que la población puede estar tranquila ya que mantienen un monitoreo permanente a través de los Comités de Protección Civil Municipal instalados en distintas comunidades de la geografía municipal. Y estarán brindando información a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. EL ORBE/Ernesto López Quinteros