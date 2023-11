Aumentan Casos de Intento de Suicidio en Tapachula: CIJ

*Incluso en Menores de 10 y 12 Años.

Tapachula, Chiapas; 6 de Noviembre del 2023.- «Como instituciones de Salud, hay que tomar algunas alternativas para atender los casos de intentos de suicidios, ya que el número de personas con problemas de depresión que intentan acabar con su vida es alto y podemos considerar que se incremento un 10 por ciento».

Así lo consideró, Ana Lidia Ovando Gordillo, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ), quien en entrevista con el rotativo El Orbe señaló que en la institución que encabeza han observado que entre los jóvenes es la etapa donde más ocurren estos intentos.

Añadió que el suicidio no es la única forma para acabar con la vida, sino también a través de las adicciones o el consumo de las drogas, una manera lenta, que pareciera que no se advierte, pero que al final de cuentas contribuye a la pérdida de la existencia, en ocasiones a corto plazo.

Sobre las causas de que las personas lleguen a eso, dijo que hay varios factores, y uno de ellos es la situación familiar, social o individual, sobre todo la tolerancia a la frustración en que no pueden sentirse capaz de enfrentar situaciones que le originan un dolor o un trauma.

Agregó que por eso, en el CIJ tienen programas de prevención en materia de salud mental, los cuales son puestos a disposición de todas las personas que los soliciten una ayuda al respecto.

Explicó que, en esta etapa, las personas se sienten solas, desamparadas, y caen en la depresión y la ansiedad, creyendo que su vida ya no tiene ningún sentido. Sin embargo, estas actitudes son señales dentro del seno familiar que deben ser advertidas para que se busque una solución.

Explicó que cuando alguien tiene ya más de dos semanas en que muestra desinterés, apatía, o que exprese un sentimiento de que ya no se siente bien, todo eso son muestras de que ya está pensando en cómo acabar con su vida y por lo tanto, se le debe poner mucha atención.

Lo realmente lamentable es que, según dijo, han observado que los intentos de suicidio son en cualquier edad, pero que se han registrado casos de menores de apenas a 12 años quienes ya no ven otra salida o por otras causas, ya están pensando en quitarse la vida.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) En México, las muertes por suicidio han aumentado. En 2017, la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes (6 mil 494); para 2022, de 6.3 (8 mil 123). Esto equivale a mil 629 suicidios más en 2022 con respecto a los ocurridos en 2017. EL ORBE / Nelson Bautista