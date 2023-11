No Hay Para Cuándo Concluya la Obra del Parque Central de Cacahoatán

Cacahoatán, Chiapas, 22 de noviembre del 2023.- Pobladores del municipio de Cacahoatán, Chiapas, denunciaron que la obra de “remodelación del parque central Miguel Hidalgo de esta localidad”, se encuentra prácticamente en el abandono desde hace aproximadamente seis meses, y el aún Presidente Municipal, Rafael Inchong Juan no da la cara para dar una explicación al respecto.

Lo anterior se desprende de la denuncia que realizaron comerciantes de la zona, quienes en voz de José Luis “N” explicó que con el argumento de que se construiría esta “magna obra”, a finales del mes de Mayo del presente año personal del ayuntamiento delimitó el área de trabajo (el parque) con láminas y madera.

Y por esta misma razón el Gobierno Municipal y el edil petista, también “cancelaron la feria patronal a Santiago Apóstol”, que se realizaría del 16 al 25 de Julio del presente año.

Esta mala decisión, fue un duro golpe a la economía de comerciantes del centro de esta localidad fronteriza, ya que dicha feria cultural, artesanal y artística que siempre se celebraba año con año, reactivaba la economía y era un atractivo turístico, ya que se tenía la visita de turistas y visitantes nacionales y extranjeros.

De igual forma en el mes de Septiembre, debido a que el parque central de Cacahoatán supuestamente seguía siendo remodelado, los habitantes de este municipio no tuvieron fiestas patrias.

Lo irónico de este asunto, es que la remodelación del parque central “está abandonada”, y a seis meses de que supuestamente iniciaron los trabajos, no tienen ni si quiera un avance del 10%. Incluso, ante el abandono del lugar, en donde no hay vigilancia, en horas de la noche este espacio se usa como baño público.

Ante el temor de que dicha obra quede inconclusa, los habitantes de este municipio están exigiendo la intervención de la Auditoria Superior del Estado y Federal, para que investigue y audite los recursos públicos aplicados por el edil emanado de las filas del Partido del Trabajo (PT).

Cabe mencionar, que hace ya varios meses, la ex directora de Planeación Municipal de Cacahoatán, Miriam Rosibel Chilel, dio a conocer públicamente que el presidente Rafael Inchong, presuntamente realizaba esta remodelación para inflar y justificar millonarios gastos y desvíos de recursos en la Secretaría de Obra Pública.

Así como hasta el momento, el edil no ha presentado el proyecto ejecutivo, o por lo menos la maqueta de esta obra. Por lo que también se sospecha que no hay planeación financiera y presupuestal para ejecutar dicho proyecto, y tal parece que todo se trata de una ocurrencia más del joven y alocado presidente municipal. //EL QUINTO PODER DE MEXICO