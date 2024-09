Tras la Pandemia, Existen más de 50 Clubes de Ciclismo en el Soconusco

*La Población Hace más Ejercicio Para Fortalecer su Salud.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2023.- «A partir de la pandemia aumentó mucho las ganas y la manera de hacer ejercicio, sobre todo por las cuestiones de salud», reconoció Víctor Hugo Escobar De Gives, enlace regional del Instituto del Deporte, en la región Soconusco.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que ahora la población sabe que realizar actividad física mejora la calidad de vida y ayuda a prevenir muchas enfermedades.

Antes del Covid-19, recordó a razón de ejemplo, había en la región unos ocho clubes de ciclismo, pero ahora hay más de 50, porque en casi todos los municipios hay ese tipo de grupos.

Ese deseo, agregó, ha sido cambiando hacia el ciclismo de montaña y aprovechar la geografía del Soconusco, porque se tienen las condiciones para hacer ese tipo de ejercicios, además de correr, que también se incrementó en una proporción similar.

«Antes se organizaba una carrera y participaban entre 60 y 80 competidores, pero ahora cualquier evento de esos no baja de 300 corredores, como la recién competencia realizada en el municipio cercano de Huehuetán, donde se reunieron a más de 500 personas», comentó.

También, en el evento estatal por el Día contra la violencia, en el que se anotaron más de 4 mil, «es una muestra muy clara del aumento en el deseo de hacer actividad física».

Consideró que ahora para muchos se ha convertido en una pasión, porque había quienes practicaban futbol o basquetbol, pero no les llenaba, y probaron el correr y muchos optaron por ese deporte, también ya hay quienes ya combinan el ciclismo y las carreras, como en los triatlones. EL ORBE / JC