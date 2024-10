En el 2023 se Entregaron Cerca de 6 Mil Escrituras Públicas

La Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), cerrará el quinto año de la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con cerca de 6 mil escrituras públicas entregadas a familias de 30 municipios de la entidad chiapaneca, cumpliendo las políticas públicas de justicia social del mandatario.

Con base en el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra y de acuerdo con el convenio suscrito con los Colegios de Notarios Chiapanecos, las familias de escasos recursos que durante años han esperado por un documento legal que certifique su propiedad, pueden acceder a una escritura pública a bajo costo con asesoramiento y acompañamiento gratuito de la Provich.

Al respecto, el director general de la Promotora de Vivienda de Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, explicó que desde el primer día de la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se pusieron a trabajar en la regularización y visitaron familias de localidades alejadas que no contaban con los recursos para acercarse a la capital chiapaneca, con el único fin de llevar la certeza legal del patrimonio a todos los rincones de Chiapas.

“La invitación sigue abierta para las familias chiapanecas que gusten regularizar su patrimonio, quienes no puedan llegar a nuestras instalaciones en Tuxtla Gutiérrez, deben saber que contamos con delegaciones en los municipios de Reforma, San Cristóbal y Tapachula, del mismo modo pueden contactarnos y nuestro personal los visitará”, aseguró el funcionario estatal.

Por otra parte, celebró que gracias a este programa impulsado por el Ejecutivo del Estado ha podido apoyar a casi seis mil familias chiapanecas y 570 tapachultecas con escrituras públicas, además de las que faltan, argumentando que se seguirá trabajando en esta demanda añeja y sentida del pueblo, que hoy por primera vez en su historia ha sido beneficiado con este gran número de documentos que garantizan la posesión legal de sus propiedades.

“Celebro las 570 escrituras públicas entregadas a mis paisanos huacaleros, porque gracias a nuestro gobernador Rutilio Escandón, he podido devolver algo de todo lo que esta bendita tierra me ha dado a mí y mi familia durante tantas generaciones, por medio del Programa de Asentamientos Humanos y la voluntad de su gente, en coordinación con ayuntamientos y Colegios de Notarios”, afirmó el titular de la Provich.

Finalmente, informó que los 30 municipios beneficiados con estas acciones son: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Simojovel, Suchiapa, Cintalapa, Arriaga, San Cristóbal, Ixtacomitán, Ocosingo, Comitán, Palenque, Pichucalco, Catazajá, Reforma, Villaflores, Tonalá, Tapachula, Pijijiapan, Huixtla, Escuintla, Cacahoatán, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tuxtla Chico, Mapastepec, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Tumbalá y Tuzantán. Boletín Oficial