Inaugura Rutilio Escandón pavimentación y mejoramiento integral de andador en colonia San Cayetano

Al inaugurar la pavimentación con concreto hidráulico y el mejoramiento integral del andador 10, entre calles 1 y 2, de la colonia San Cayetano, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que su gobierno ha asumido el compromiso de invertir en obras prioritarias, con el objetivo de modernizar la imagen urbana, fortalecer la movilidad y conectividad, y abonar a la seguridad y el bienestar de la población.

“Desde la fundación del andador no había recibido ninguna rehabilitación, por eso al constatar las malas condiciones se decidió realizar un proyecto integral; hoy podemos ver que quedó muy bonito porque se llevó a cabo la pavimentación, reparación de drenes sanitario y pluvial, construcción de banquetas, instalación de luminarias, entre otras acciones. La entrega de esta obra no es una dádiva sino un acto de justicia social a quienes viven en esta zona”, apuntó.

Tras subrayar que en 2024 van a continuar las obras viales en Tuxtla Gutiérrez y en todos los municipios de la entidad, el mandatario refrendó el compromiso de seguir trabajando junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para avanzar en la construcción de un Chiapas más próspero y digno, donde todas y todos tengan mayores oportunidades de salir adelante y puedan cumplir sus legítimas aspiraciones.

En este marco, Escandón Cadenas reconoció al equipo de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por Ángel Torres Culebro, a quien definió como un tuxtleco que trabaja con responsabilidad, compromiso y honestidad, así como un servidor público que ha sido fundamental en la construcción y transformación de la ciudad capital y de Chiapas.

A su vez, el secretario de Obras Públicas señaló que, gracias a la voluntad del gobernador, a través de infraestructura pública, se hace justicia social al pueblo y se garantiza el progreso y la esperanza de una mejor vida a las chiapanecas y los chiapanecos.

Ángel Torres Culebro explicó que el desarrollo en el estado se debe a que se atienden de manera integral las verdaderas necesidades del pueblo. Asimismo, refrendó su compromiso de continuar trabajando bajo los valores de la Cuarta Transformación.

En representación de las y los vecinos, la presidenta de la colonia, Corina Macías Santizo indicó que fueron muchos años de gestión en los que no fueron tomados en cuenta por las autoridades, sin embargo, dijo, este gobierno brindó todo el apoyo y hoy esta obra es una realidad, la cual es muy importante porque permitirá a las personas convivir de manera tranquila y segura. Comunicado de Prensa