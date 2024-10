Productores de Maíz sin Organismo que Regule los Precios del Cultivo

*Está Llegando a Tapachula Maíz Brasileño más Barato, Denuncian.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2024.- Productores de maíz en la región señalan que están viviendo un panorama triste, ya que durante el pasado ciclo agrícola se enfrentaron a varios factores negativos, como las escasas lluvias que mermaron la producción, así como la falta de un organismo que regule y garantice los precios de comercialización.

Abordado por el rotativo El Orbe, así lo dio a conocer el productor, Jorge Arroyo Ruiz, quien aseguró que el año pasado las lluvias fueron escasas, incluso, que ya era el mes de mayo y todavía no llovía, lo que no permitió que hubiera buenas cosechas.

Así también, se refirió a que no hay un mercado estable que garantice la compra del producto, lo que obliga a que las cosechas las tengan que entregar a los intermediarios, pero a bajos precios. Es decir, tienen que depender de ese canal, pero las ganancias se las llevan éstos, y no los productores.

Asimismo, estableció que otro factor en contra fue que, a través de Puerto Madero, Brasil estuvo ingresando y vendiendo maíz transgénico, lo que se supone es contrario a la política del gobierno federal, que ya no quiere que ese producto se consuma en México.

Sin embargo, todos los compradores de ese grano, incluyendo las empresas harineras, estuvieron yendo en octubre, noviembre y diciembre a Puerto Madero a surtirse, porque no encontraban más barato, haciendo a un lado a los productores locales.

Reiteró que la situación ya es difícil, y aparte tienen que hacer muchos gastos como la compra de combustible, fertilizantes y plaguicidas, más la mano de obra escasa y lo poca que hay quieren bien pagado.

Agregó que esa situación ha desilusionado a los productores, al grado que en cada ciclo agrícola van siendo menos los que se dedican a esas actividades y prefieren cambiar a caña, palma africana, entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista