Pueblos indígenas Maya Mam No cuentan con Apoyo de las Autoridades Municipales

*Corren el Riesgo de Desaparecer.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2024.- La autoridad actual no está haciendo nada por preservar o rescatar la lengua Maya Mam en el Soconusco, donde se ha ido extinguiendo, y se corre el riesgo de que desaparezca por completo.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo dio a conocer, Esteban Ramos Verdugo, indígena de la región, quien consideró que esta lengua se ha negado a morir durante 500 años, gracias al impulso que le han dado los que la usan para comunicarse, quienes no cuentan con ningún apoyo por parte de las autoridades municipales.

Por eso lamentó la nula intervención de los alcaldes de la región y la falta de apoyo de parte de éstos, los usos y costumbres de este grupo, tienden a morir, y con ellos se iría una historia.

Denunció que la lengua Maya Mam tiene sus enemigos: aquellos que la prohíben, la dividen, utilizan y promueven solo para «jalar agua para su molino».

Citó la representación de esta lengua que hay en Cacahoatán, cuyas personas -según él- usurpan funciones, porque ni siquiera la hablan, ya que traen gente de Guatemala para los movimientos.

Dijo que gracias al trabajo de rescate e impulso que se le da en algunas instituciones educativas, el Maya Mam se habla en Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula e incluso hasta en Mapastepec, sumando a la fecha poco más de 10 mil hablantes. Eso demuestra, dijo, que sí hay indígenas que hablan su lengua.

Reconoció que todavía hay discriminación e intolerancia por parte de las autoridades y también del sector social, quienes no vuelven la vista hacia la cultura ancestral indígena. Y eso, dijo, no ha permitido su rescate y mucho menos su promoción.

La preocupación, dijo, es que los “tatas”, que son los que hablan la lengua Maya Mam, por su avanzada edad están falleciendo, y las nuevas generaciones se van a quedar sin aprender esta lengua. EL ORBE / Nelson Bautista