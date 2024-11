Salvan Vida a Recién Nacido con Anomalía Gástrica en Hospital General de Tonalá: Dr. Pepe Cruz

Tonalá, Chiapas; 12 de Febrero de 2024.- Aproximadamente de mil recién nacidos, dos o tres van a tener la enfermedad de hipertrofia pilórica, esto es, una obstrucción entre el estómago y el intestino, que si no se trata de manera oportuna puede ser mortal.

El Hospital General “Dr. Juan C. Corzo” de Tonalá registró recientemente un caso de éstos y gracias al trabajo del equipo médico se logró intervenir con éxito a un bebé de 40 días para salvarle la vida, siendo la primera vez que realiza una cirugía de alta especialidad de este tipo.

El secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz, dio a conocer que el pequeño Dilan “N” ingresó a la unidad hospitalaria presentando vómito frecuente, deshidratación y pérdida de peso (llegó a tener un kilaje de 3.800). Con el diagnóstico de hipertrofia pilórica, afección que impide el ingreso de los alimentos al intestino delgado, era urgente una cirugía para corregir dicha anomalía de nacimiento.

En ese sentido, felicitó al equipo médico encabezado por el cirujano y jefe del servicio de cirugía del hospital, José Luis León León, que el pasado 5 de febrero operó de manera exitosa al bebé, entre ellos el anestesiólogo Fausto Avendaño, el personal de quirófano, enfermería, el médico residente y los médicos internos de pregrado. Gracias a su oportuna intervención, Dilan fue dado de alta en las últimas horas tras evolucionar favorablemente.

Asimismo, el doctor Pepe Cruz reconoció el desempeño del personal de salud toda vez que su pericia y conocimientos hacen que éste sea un caso de éxito al ser la primera vez que se realiza una cirugía de este tipo en el hospital, pues en ocasiones anteriores, al tratarse de una patología de tercer nivel, los pacientes eran referidos a unidades de mayor capacidad resolutiva e incluso de alta especialidad.

La madre del menor, Claribel Sánchez Caballero, habitante de la colonia Las Piedritas, del municipio de Tonalá, manifestó su agradecimiento al personal del hospital por haber realizado una cirugía tan delicada para que hoy su hijo esté estable y bien de salud, y les pidió continuar trabajando con el mismo empeño para seguir salvando vidas.

El médico cirujano de la unidad de salud, José Luis León, explicó que la hipertrofia pilórica es una patología poco común que se presenta en los bebés después de los 15-25 días de nacidos, aproximadamente; se caracteriza porque las fibras musculares del píloro se engruesan e impiden el paso de los alimentos del estómago al intestino delgado, lo que provoca náuseas, vómitos muy frecuentes y hasta la aparición de una bolita en el abdomen. El manejo de este padecimiento es quirúrgico.

“Es una cirugía de alto riesgo tanto por el estado que presenta el paciente al momento de la cirugía como el mismo evento quirúrgico, ya que es un procedimiento que consiste en liberar las fibras del píloro pero sin perforar la mucosa”, expuso, al tiempo de ponderar el trabajo del personal del hospital de segundo nivel de atención, quienes, dijo, “tenemos la voluntad de hacer las cosas y hacerlas bien… En caso de urgencias podemos realizarlas”.

Finalmente, el director del Hospital General “Dr. Juan C. Corzo” de Tonalá, Carlos Enrique Acosta Ruvalcaba, recalcó que con este tipo de intervenciones, la unidad de salud demuestra que tiene capacidad resolutiva para brindar la atención que necesita la población del municipio, de la Región Istmo-Costa del estado e incluso de otras entidades como Oaxaca, ya que se han recibido pacientes de las ciudades de Chahuites y San Pedro Tapanatepec. Boletín Oficial