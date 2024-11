Población Llama al Personal de Salud a Poner el Ejemplo y Usar Cubrebocas

* Ante Posibles Contagios de Covid.

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero del 2024.- Derechohabientes del Hospital General de Zona “Nueva Frontera” del IMSS, en Tapachula, manifestaron que es importante que el personal de esta institución de salud ponga el ejemplo y utilice el cubrebocas como medida preventiva ante los posibles contagios de Covid-19.

En un sondeo de opinión realizado por rotativo EL ORBE, en donde se entrevistó a la población en el acceso principal de la reconocida institución médica; la mayoría dijo desconocer si había alguna alerta por un incremento en los contagios de la enfermedad.

Sin embargo, señalaron que el personal del Seguro Social no utiliza el cubrebocas en el edificio de la institución, así como tampoco se le obliga al público a que cumpla con esa medida preventiva.

Tomasa Fernández Flores, familiar de paciente hospitalizado, dijo desconocer si había rebrotes de Covid, así como tampoco les han informado nada al respecto, y eso que visitan a su paciente de manera recurrente.

“Yo entré hace rato, sí usé mi cubrebocas adentro, pero que lo recomienden, no. Adentro los doctores no tienen cubrebocas, ni enfermeras nada, todo normal”, expuso.

Entrevistada por aparte, Sonia Lizeth, familiar de paciente del IMSS, también dio a conocer que desconoce sobre si hay rebrotes o contagios de Covid.

Sólo se enteró de que en Urgencias y hospitalización es donde están solicitando el cubrebocas, aseguró. Es decir, en pocas áreas piden el uso obligatorio del cubrebocas.

Mientras que Dionisia, quien acude regularmente a su consulta, expuso al ser cuestionada sobre si hay algunas restricciones sanitarias en el hospital del seguro, y manifestó que no le han dicho nada, la única recomendación que le hicieron es que usara el cubrebocas, por alguna tosecita de los pacientes, pero nada más.

Así como también desconoció que existan rebrotes o contagios de Covid en este hospital.

Y es que el pasado fin de semana, trascendió en las redes sociales, que algunos enfermos y pacientes del IMSS estaban siendo dados de alta de manera voluntaria, debido a que supuestamente habían rebrotes de Coronavirus, por lo que rotativo EL ORBE se dio a la tarea de realizar este sondeo de opinión.

Lo único relevante fue que la población reconoce que el personal que labora en la institución no usa el cubrebocas como medida preventiva. EL ORBE/JC.