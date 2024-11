El Planeta Enfrenta una Crisis de Contaminación: Investigador

*Buscan Concientizar a la Población Sobre Este Problema.

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero del 2024.- En el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se acepta que el planeta Tierra tiene un problema grave: la crisis ambiental planetaria, la cual se alimenta de tres aspectos particulares: la crisis de contaminación, la crisis climática y la crisis de biodiversidad.

Así lo expuso Vicente Castro Castro, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien señaló que en el caso de la crisis de contaminación, uno de los aspectos más relevantes es la contaminación por residuos sólidos, o sea, todo lo que los humanos tiramos como desechos.

Lamentablemente, dijo, se trata de un problema de escala mundial, derivando esto en islas enormes de material plástico, de basura y desechos en los océanos; con playas inundadas de residuos. Es un problema que no se ha sabido abordar ni manejar.

En ese sentido, comentó que del 25 al 27 de septiembre se celebrará en Tuxtla Gutiérrez el Primer Congreso Mundial sobre Disposición Final de Residuos, un espacio crítico y abierto a nivel mundial, en el cual la investigación científica, tecnológica, así como el área de servicios, confluyan, analicen y propongan alternativas para resolver este problema de contaminación.

Los residuos sólidos en México son una atribución que deben tener los Ayuntamientos Municipales, sostuvo; por lo tanto, se requiere que se sumen a estas tareas o en este proyecto, y desde luego, todas las autoridades a nivel federal y estatal.

Recalcó que en cuanto los desechos sólidos, en Chiapas y concretamente en Tapachula, no hay un solo río que no esté contaminado, ya sea a base de plásticos, botellas, bolsas, unicel, y una serie de residuos ya sea de medicamentos u otros.

Esto es un problema que se debe atender, porque en el caso de los ríos cada persona en promedio genera entre 900 a mil 300 gramos de residuos sólidos por día, aseveró.

Si en Tapachula hubiera 300 mil habitantes, quiere decir que se generarían al día, 300 mil kilogramos de basura, y de ese porcentaje, solo una parte es recolectada para enviar a otros sitios, el resto se va a los ríos.

Explicó que uno de los puntos finales son los esteros y los océanos. Lamentablemente, debido a esta contaminación se ha podido ver cómo las bolsas de plásticos son ingeridas por las tortugas. Al igual que un sinfín de peces que se pueden morir por estar ingiriendo estos desechos.

El impacto ambiental de la contaminación, a la biodiversidad y al ambiente es bastante severo, y eso es precisamente lo que se quiere cuantificar y tomar las medidas para atender el problema, y para eso es el Primer Congreso Mundial sobre “Disposición Final de Residuos”, para que los expertos compartan qué están haciendo en sus respectivos países para afrontar esta problemática, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista