*Pacientes Viajan a Otros Estados Para Recibir Tratamientos.

Tapachula, Chiapas 13 de mayo 2025.- Habitantes de Tapachula alzaron la voz para exigir la inmediata reactivación del centro estatal de cancerología, un proyecto de gran relevancia para la salud pública en la región que lleva años en el abandono, pese a las reiteradas promesas de rehabilitación.

La inconformidad ciudadana crece ante el evidente deterioro del inmueble y la falta de atención por parte de las autoridades, ya que quedó abandonado desde el sexenio pasado. Pacientes con enfermedades como cáncer y leucemia continúan sin acceso a tratamientos especializados, obligando a muchas familias de escasos recursos a desplazarse largas distancias, incluso hasta la Ciudad de México, para recibir atención médica.

Urge la Reapertura del Centro Estatal

de Cancerología en Tapachula[/caption]Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización Mujeres en Movimiento, denunció que, durante la administración Estatal anterior, los recursos destinados para la puesta en marcha de la clínica habrían sido desviados con fines electorales. Señaló al exsecretario de Salud Estatal, José Manuel Cruz Castellanos, hoy senador, como uno de los supuestos principales responsables del presunto desvío.

Es indignante que después de vaciar el sector salud se premie a estos funcionarios con cargos públicos. Mientras tanto, mujeres y niños de comunidades rurales, afectados posiblemente por la exposición a químicos y pesticidas, siguen sin acceso a servicios médicos especializados, declaró.

La activista hizo un llamado al gobernador, Eduardo Ramírez, para que honre su compromiso de transparencia y justicia, y ordene auditorías exhaustivas a las administraciones pasadas. La reapertura de esta clínica no solo es un tema de salud pública, es una deuda pendiente con el pueblo chiapaneco, subrayó.

La urgencia por reactivar esta clínica no solo responde a una necesidad médica, sino también a una exigencia de justicia ante la impunidad y el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de exfuncionarios.

*MUJERES CON CÁNCER VIAJAN AL ESTADO DE MEXICO*

Sobre este tema, mujeres pacientes de cáncer de esta región del Soconusco, denunciaron que debido a que está cerrado el Centro Estatal de Cancerología ubicado en la zona sur de la ciudad de Tapachula, la Secretaría de Salud Estatal de Chiapas está enviando a los pacientes a recibir radioterapia al Estado de México.

Lamentablemente, es una situación muy desgastante, ya que si bien es cierto los apoyan con el transporte, el viaje es de 14 horas aproximadamente, y al llegar al centro de salud mexiquense, tienen que esperar en las afueras, sin dormir, aguantando hambre, para no perder turno.

Además de que el personal de salud de esa entidad es muy grosero en el trato, primero atienden a todos los pacientes de su estado y al último atienden a las pacientes de Chiapas.

En su mayoría, quienes viajan son mujeres, que padecen cáncer en diferentes partes de su anatomía, y que, ante la imperante necesidad de atención médica especializada, tienen que aguantar todo tipo de tratos despectivos, y hasta inhumanos, porque incluso han tratado de dormir en la sala de espera, debido al cansancio del viaje, y los guardias de seguridad en tono prepotente les han dicho que está prohibido. Incluso, no los dejan ni utilizar los contactos que se encuentran en la sala de espera para poder cargar sus celulares.

Debido a esta situación, piden encarecidamente a las autoridades actuales reactivar lo antes posible el centro de estatal cancerología ubicado en Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.