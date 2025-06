Más de 40 Familias Llevan Meses Sin Agua Potable en la Colonia Monroy

*Exigen Atención Urgente del COAPATAP.

Tapachula, Chiapas, 3 de junio de 2025.– La colonia Monrroy, en el municipio de Tapachula, enfrenta una severa crisis hídrica que ha dejado a más de 40 familias sin acceso regular al agua potable desde marzo. Los vecinos denuncian omisiones por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), cuya respuesta ha sido insuficiente, a pesar de múltiples quejas y promesas de intervención.

Silvia Díaz, una de las residentes afectadas, relató que ha tenido que comprar hasta ocho tinacos de agua en el último mes, con un gasto total de 2 mil 400 pesos. «Sale más barato tener luz que tener agua”, afirmó, al describir los costos que representa abastecerse por medios alternativos. Esta situación se repite en muchos hogares de la zona.



Los habitantes señalan como responsable directo a Coapatap, que envió en mayo a la ingeniera Claudia Chong, directora de operaciones, para atender la denuncia. Chong prometió el envío de brigadas técnicas para revisar la red de distribución, pero según los colonos, esa promesa sigue sin cumplirse o fue ejecutada de forma incompleta, dejando fuera a la mayoría de las viviendas afectadas.Vecinos sospechan que la escasez comenzó tras la construcción de una calle en el sector, lo que podría haber dañado las tuberías o alterado la presión del sistema. No obstante, no se han presentado informes oficiales al respecto, lo que incrementa la frustración entre los residentes.“La única pipa que nos mandaron fue gracias a una institución externa, no a Coapatap. Apenas alcanzó para llenar medio tinaco por familia”, denunció.A pesar de la falta del servicio, los recibos de cobro siguen llegando con montos elevados. En abril nos llegó de casi mil pesos, aunque en marzo no tuvimos una sola gota de agua, señaló.Además, se reportan cortes por parte de Coapatap en viviendas con pagos atrasados, lo que ha encendido la indignación entre los usuarios.Los residentes también cuestionan la gestión actual de Coapatap, asegurando que con la administración anterior “jamás faltó el agua”. Ahora, aseguran estar en una situación peor que nunca, sin atención efectiva ni transparencia sobre la causa real del problema.La escasez de agua ha generado condiciones insalubres en muchas viviendas. La imposibilidad de realizar tareas básicas como lavar ropa, asearse o mantener limpia la vivienda afecta especialmente a las personas mayores que habitan en la colonia.Los vecinos de la colonia Monrroy hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que intervengan y solucionen de fondo esta problemática. EL ORBE/Nelson Bautista