Trabajadores Activos y Jubilados de PEMEX en Tapachula Exigen Atención y Servicios Médicos

*Adeudo de la Paraestatal Provocó que se Suspendieran.

Tapachula, Chiapas; 5 de Agosto de 2025.- La falta de servicios médicos de PEMEX en esta Ciudad ha encendido las alarmas entre trabajadores jubilados, activos y sus familias, quienes acusan a la empresa estatal de incumplir con su obligación de garantizar atención médica.

El Hospital Santa Fe, institución que brindaba la cobertura médica a unos 425 derechohabientes, suspendió los servicios por un adeudo de 12 meses por parte de PEMEX Logística.



Desde diciembre de 2024 se interrumpieron las consultas con especialistas, y en julio de 2025 se cancelaron, incluso, las atenciones básicas como medicina general, pediatría, odontología y medicina interna.La suspensión ha dejado sin acceso a tratamientos a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Algunos no reciben sus medicamentos desde hace más de siete meses. Un caso especialmente grave es el de un derechohabiente que necesita hemodiálisis urgente y no ha recibido atención.A través de un pronunciamiento, los jubilados denunciaron que esta situación representa una violación a sus derechos laborales y contractuales. Criticaron la falta de respuesta de la empresa, que no ha saldado la deuda ni reembolsado los gastos médicos que muchos han cubierto por cuenta propia.Johnson de los Santos González, uno de los afectados, explicó que este problema no es aislado: otras Delegaciones como Tuxtla Gutiérrez, también enfrentan la misma crisis debido a deudas similares. Por ello, hizo un llamado a las autoridades federales para que intervengan.Los manifestantes entregaron un oficio a altos directivos de PEMEX, incluyendo al Director General, al Subdirector de Servicios de Salud y a la Directora de Administración y Servicios, en el que exigen el restablecimiento inmediato de la atención médica.Advirtieron que, de no encontrar solución, recurrirán a medidas más contundentes, como el cierre de la terminal de PEMEX en Tapachula, una acción que, aseguran, buscan evitar, pero que consideran necesaria para ser escuchados. EL ORBE/Nelson Bautista