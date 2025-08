Necesario Agilizar la Entrada de Visitantes y Turistas Guatemaltecos al Soconusco

Empresarios Reconocen que la Medida Permitiría una Mejor Derrama Económica

La Paridad del Quetzal con Respecto al Peso Mexicano es una Ventaja que Atrae a los Guatemaltecos

Tapachula, Chiapas; 5 de Agosto del 2025.- A pesar de que se dice que se está recuperando la llega de turistas y visitantes procedentes de Guatemala a esta región del Soconusco, todavía no se da en los niveles que se tenía hace muchos años, y es necesario recuperar asa afluencia de consumidores.

Lo anterior fue dado a conocer por el ingeniero Roberto Aguilar Pérez, de Radio Servicio Aguilar, quien explicó que algo que beneficiaría mucho al comercio local, es agilizar la entrada a territorio nacional a los visitantes procedente del vecino país del sur, porque lamentablemente, la frecuencia con la que venía disminuyó desde hace muchos años, y es un tema ya muy castigo.



“Ya no vienen las tiendas que solían venir a comprarnos, definitivamente. Y las personas que acostumbraban venir cada 15 días, cada mes a México a comprar cosas para ellos, no sé, galletas ropa, calzado, siempre se descolgaban con nosotros, y llevaban cosas que les encargaban de electrónica, pero ya no hay más”, comentó.El también empresario de esta localidad, apuntó que actualmente el Quetzal está super valuado y les conviene mucho venir de compras al comercio del Soconusco, y no tener que esperar la llegada de la gente de ventas procedentes de Miami a San Marcos, Mazatenango y Guatemala Capital.Lamentablemente, dijo, no se ha sabido aprovechar ese mercado, y consideró las autoridades deberían de agilizar la entrada de los visitantes chapines.Por otra parte, Aguilar Pérez fue cuestionado sobre las afectaciones económicas que podrían tener los comercios dedicados a la venta de productos electrónicos con las medidas arancelarias impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, en donde manifestó que aún es muy aventurado dar cifras al respecto.Agregó que existe la confianza en el ramo eléctrico de que los precios se van a mantener, ya que casi todas las importaciones que se realizan se hacen a través de empresas que están en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y ellos todos importan por el puerto “Lázaro Cárdenas”, entonces, no hay ningún problema al respecto. EL ORBE/ JC