Escuelas Refuerzan Acciones Contra el Bullying y Ciberbullying

*Con Apoyo de Padres de Familia y Docentes

Tapachula, Chiapas 7 de Febrero del 2026.– La problemática del bullying y ciberbullying continúa presente en los planteles educativos, sin embargo, autoridades escolares aseguran que se están fortaleciendo las acciones preventivas y de atención para evitar que estos casos escalen a situaciones de mayor violencia.

María del Carmen Martínez Argueta, Directora Técnica de la Escuela Primaria Leona Vicario señaló que, si bien se han detectado manifestaciones de violencia entre alumnos, estas se presentan principalmente a través de agresiones verbales, apodos, empujones o la toma indebida de objetos personales, situaciones que son atendidas de manera inmediata por el personal docente.



Indicó que la formación en valores y principios inicia en el hogar, pero desde la escuela se refuerza diariamente el respeto mutuo entre niñas y niños, mediante actividades permanentes, talleres y pláticas impartidas por diversas dependencias, en coordinación con la Comisión de Participación Social en la Educación.Reconoció que el uso de la tecnología ha influido en el incremento de algunos casos de violencia, por lo que el reglamento escolar prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro del plantel, salvo situaciones específicas autorizadas por los padres, con el objetivo de evitar un uso indebido de redes sociales y aplicaciones.En cuanto a las medidas disciplinarias, destacó que ya no se recurre a sanciones extremas como la expulsión. En su lugar, se aplican acciones formativas, como trabajos académicos supervisados por los padres, lecturas reflexivas y ejercicios que fomentan la responsabilidad y la conciencia sobre las consecuencias de sus actos.Asimismo, se trabaja tanto con el alumno que agrede como con el afectado, priorizando el diálogo y la reflexión para evitar responder a la violencia con más violencia. Autoridades educativas subrayaron que estas estrategias han generado resultados positivos y continuarán reforzándose con la participación activa de docentes y padres de familia. EL ORBE/ JC.