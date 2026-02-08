domingo, febrero 8, 2026
Docentes de la Delegación D1-26 se Preparan para Elección Sindical

*Tras Casi 20 Años Sin Relevo.

Tapachula, Chiapas 7 de Febrero del 2026.– Docentes de la delegación sindical D1-26 del Magisterio del Estado, Sección 40, se alistan para un proceso electoral histórico que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero, cuando por primera vez en casi dos décadas se elegirá a una nueva estructura delegacional mediante voto directo.
Margarita Concepción López Torres, representante de la planilla color rojo, señaló que su propuesta se centra en fortalecer la unidad entre los maestros, defender los derechos laborales y gestionar necesidades pendientes que afectan a la base trabajadora.
Destacó que el objetivo principal es construir una representación incluyente, capaz de trabajar de manera conjunta con los docentes que decidan sumarse al proyecto.
La delegación D1-26 está conformada por seis escuelas de la zona escolar 019, sector 2: Leona Vicario Fernández, 5 de Febrero, República de Cuba, Aguilar Sol, Miguel Hidalgo y Costilla del cantón Victoria, así como Benito Juárez, todas pertenecientes al Magisterio del Estado.
Entre las principales demandas que se buscan atender se encuentra la mejora en los servicios de salud del ISSTECH, particularmente en lo relacionado con atención médica, suministro de medicamentos y acceso a especialidades tanto para los docentes como para sus familias.
El proceso de votación se realizará en la escuela República de Cuba, con la supervisión de personal de la Sección 40, garantizando un ejercicio abierto y transparente. López Torres indicó que los resultados se darán a conocer el mismo día de la elección.
Finalmente, la representante de la planilla expresó confianza en el proceso democrático y llamó a los docentes a participar activamente, al considerar que este ejercicio representa una oportunidad para renovar la representación sindical y avanzar en la atención de las necesidades históricas de la delegación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

