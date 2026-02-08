Programa “Chiapas Puede” se Extiende a Comunidades Vulnerables de Tapachula

*Para Acabar con el Rezago Educativo.
Tapachula, Chiapas 7 de Febrero del 2026.– Con el objetivo de reducir el rezago educativo y acercar el derecho a la educación a los sectores más vulnerables, el programa “Chiapas Puede” continúa fortaleciendo las acciones de alfabetización en comunidades rurales y ejidos del municipio de Tapachula.
Adán Velázquez Sandoval, asesor de alfabetización del programa, informó que los trabajos se enfocan en llevar la enseñanza de la lectura y la escritura a cantones y ejidos donde históricamente no se ha tenido acceso a este tipo de servicios educativos. La invitación está abierta a todas las personas mayores de 15 años que deseen aprender o retomar sus estudios.
Velázquez Sandoval explicó que el ciclo anterior concluyó en diciembre y que el nuevo periodo de alfabetización iniciará entre el 13 y 15 de febrero, fecha en la que se realizará el registro de nuevos educandos. El programa de alfabetización tiene una duración aproximada de cuatro meses, tiempo en el que se enseña a leer y escribir a personas que no tuvieron acceso previo a la educación básica.
Posteriormente, quienes concluyan podrán dar continuidad a sus estudios de nivel primaria mediante el enlace con el ICHEJA y el IEA. Durante el ciclo pasado, alrededor de 40 alumnos lograron concluir satisfactoriamente el proceso.
Los círculos de estudio funcionan los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde, y para el registro se solicita CURP, INE, acta de nacimiento y, en caso de no ser originarios de la comunidad, constancia de vecindad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.