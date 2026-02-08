Programa “Chiapas Puede” se Extiende a Comunidades Vulnerables de Tapachula

*Para Acabar con el Rezago Educativo.

Tapachula, Chiapas 7 de Febrero del 2026.– Con el objetivo de reducir el rezago educativo y acercar el derecho a la educación a los sectores más vulnerables, el programa “Chiapas Puede” continúa fortaleciendo las acciones de alfabetización en comunidades rurales y ejidos del municipio de Tapachula.

Adán Velázquez Sandoval, asesor de alfabetización del programa, informó que los trabajos se enfocan en llevar la enseñanza de la lectura y la escritura a cantones y ejidos donde históricamente no se ha tenido acceso a este tipo de servicios educativos. La invitación está abierta a todas las personas mayores de 15 años que deseen aprender o retomar sus estudios.



Actualmente, uno de los principales círculos de estudio se encuentra en el Ejido Morelos, desde donde se atiende a habitantes de comunidades cercanas como Cantón Leoncillo, Dorado de Villa, Emiliano Zapata, Nuevo Milenio y la propia población del ejido. Estas acciones forman parte de la estrategia estatal de alfabetización impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, con el propósito de que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar.Velázquez Sandoval explicó que el ciclo anterior concluyó en diciembre y que el nuevo periodo de alfabetización iniciará entre el 13 y 15 de febrero, fecha en la que se realizará el registro de nuevos educandos. El programa de alfabetización tiene una duración aproximada de cuatro meses, tiempo en el que se enseña a leer y escribir a personas que no tuvieron acceso previo a la educación básica.Posteriormente, quienes concluyan podrán dar continuidad a sus estudios de nivel primaria mediante el enlace con el ICHEJA y el IEA. Durante el ciclo pasado, alrededor de 40 alumnos lograron concluir satisfactoriamente el proceso.Los círculos de estudio funcionan los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde, y para el registro se solicita CURP, INE, acta de nacimiento y, en caso de no ser originarios de la comunidad, constancia de vecindad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.