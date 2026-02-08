domingo, febrero 8, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalMigrantes Varados en Tapachula Caen en la Indigencia Para Poder Sobrevivir
Local

Migrantes Varados en Tapachula Caen en la Indigencia Para Poder Sobrevivir

0
20

Ante el Endurecimiento de las Políticas Migratorias en EEUU, Decidieron Permanecer en México
——-
Burocratismo en el INM y Comar los Obliga a Quedarse a Vivir en Calles o Albergues de la Región

Tapachula, Chiapas, 7 de Febrero de 2026.– Tras el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, México se consolidó como un país de contención migratoria y Tapachula dejó de ser un punto de tránsito para convertirse en una ciudad de permanencia forzada para miles de personas migrantes.

A inicios de 2026, la situación humanitaria en esta ciudad fronteriza continúa siendo crítica.
Migrantes de diversas nacionalidades enfrentan procesos burocráticos largos y complejos para obtener documentos que les permitan transitar de manera legal por el país, lo que los mantiene varados durante meses e incluso años en esta zona fronteriza.
Esta situación también ha generado que, en Tapachula, decenas de migrantes deambulen por las calles, y sobre vivan de la caridad. En muchos casos se trata de personas enfermas y en condición de calle.
Mientras tanto, miles de migrantes más siguen padeciendo la falta de respuesta oportuna por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y ha provocado un colapso en la atención, generando hacinamiento, saturación de albergues y condiciones de vida precaria que obligan a personas a dormir en calles, plazas públicas y parques.
Espacios emblemáticos como los parques Juárez, Miguel Hidalgo y Bicentenario se han convertido en refugios improvisados, donde familias completas, mujeres, niños y adultos mayores pernoctan a la intemperie, expuestos a enfermedades, violencia e inseguridad.
Entre los grupos más visibles se encuentran migrantes de Cuba, Haití y países de Centroamérica, quienes sobreviven gracias a la solidaridad ciudadana, la ayuda de organizaciones civiles y, en muchos casos, al trabajo informal para subsistir.
La indigencia generada por el fenómeno migratorio ya no es un problema exclusivo de los extranjeros, sino un reto social que impacta directamente en la ciudad. Tapachula carga hoy con una crisis humanitaria que evidencia la falta de coordinación para atender la problemática.
Es más que evidente la urgencia de una política migratoria con enfoque humanitario que deje de administrar la espera y comience a garantizar derechos y dignidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Migrantes Varados en Tapachula Caen en la Indigencia Para Poder Sobrevivir
Artículo anterior
Firma ERA Declaratoria Estatal Preventiva de Quema y Roza Para la Temporada de Estiaje 2026
Artículo siguiente
Escuelas Refuerzan Acciones Contra el Bullying y Ciberbullying
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC suma triunfo clave ante Chapulineros

Al Instante staff - 0
Tapachula FC hizo valer su condición de local y consiguió una importante victoria por marcador de 1-0 ante Chapulineros de Oaxaca, en duelo correspondiente...
Leer más

Vivienda para el Bienestar. Juárez, Nuevo León

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Vivienda para el Bienestar, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, desde Juárez,...
Leer más

Motociclista resulta lesionado tras ignorar vía preferencial en la 28ª Oriente

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 7 de febrero 2026.— Un motociclista resultó gravemente lesionado la noche de este sábado luego de verse involucrado en un accidente...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV