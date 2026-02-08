Migrantes Varados en Tapachula Caen en la Indigencia Para Poder Sobrevivir

Ante el Endurecimiento de las Políticas Migratorias en EEUU, Decidieron Permanecer en México

Burocratismo en el INM y Comar los Obliga a Quedarse a Vivir en Calles o Albergues de la Región

Tapachula, Chiapas, 7 de Febrero de 2026.– Tras el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, México se consolidó como un país de contención migratoria y Tapachula dejó de ser un punto de tránsito para convertirse en una ciudad de permanencia forzada para miles de personas migrantes.



A inicios de 2026, la situación humanitaria en esta ciudad fronteriza continúa siendo crítica.Migrantes de diversas nacionalidades enfrentan procesos burocráticos largos y complejos para obtener documentos que les permitan transitar de manera legal por el país, lo que los mantiene varados durante meses e incluso años en esta zona fronteriza.Esta situación también ha generado que, en Tapachula, decenas de migrantes deambulen por las calles, y sobre vivan de la caridad. En muchos casos se trata de personas enfermas y en condición de calle.Mientras tanto, miles de migrantes más siguen padeciendo la falta de respuesta oportuna por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y ha provocado un colapso en la atención, generando hacinamiento, saturación de albergues y condiciones de vida precaria que obligan a personas a dormir en calles, plazas públicas y parques.Espacios emblemáticos como los parques Juárez, Miguel Hidalgo y Bicentenario se han convertido en refugios improvisados, donde familias completas, mujeres, niños y adultos mayores pernoctan a la intemperie, expuestos a enfermedades, violencia e inseguridad.Entre los grupos más visibles se encuentran migrantes de Cuba, Haití y países de Centroamérica, quienes sobreviven gracias a la solidaridad ciudadana, la ayuda de organizaciones civiles y, en muchos casos, al trabajo informal para subsistir.La indigencia generada por el fenómeno migratorio ya no es un problema exclusivo de los extranjeros, sino un reto social que impacta directamente en la ciudad. Tapachula carga hoy con una crisis humanitaria que evidencia la falta de coordinación para atender la problemática.Es más que evidente la urgencia de una política migratoria con enfoque humanitario que deje de administrar la espera y comience a garantizar derechos y dignidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.