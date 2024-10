Aumentan al Doble los Heridos y Fallecidos por Armas de Fuego en Tapachula

* En Primer Trimestre del año 30 Personas Resultaron Lesionadas en Ataques Armados.

Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo del 2024.- La inseguridad y la violencia ya alcanzó a Tapachula, y es que solo en el primer trimestre del año el grupo de rescatistas y paramédicos del grupo SAE ha atendido a un promedio de 30 heridos con armas de fuego durante el primer trimestre del año, lo cual representa el doble, haciendo un comparativo con el año pasado. Así como más personas han fallecido debido a esta misma causa.

En entrevista, Axel Iván Mejía Bravo, voluntario rescatista de grupo SAE, explicó que lamentablemente es una situación que se ha presentado en diferentes zonas de la Ciudad. Sobre todo, en colonias como la 11 de septiembre, Indeco, igual en zona media alta del municipio como El Edén, Carrillo Puerto, Nueva Granada, 20 de Noviembre, Manga de Clavo, en donde se ha tenido una mayor frecuencia de personas heridas con arma de fuego.

Cuestionado sobre las personas heridas y fallecidas, dijo que es prácticamente un 50% más en ambos casos, “cuando llegamos al lugar valoramos, verificamos, si hay algunas otras unidades médicas los apoyamos, de igual forma si no hay unidades médicas en el lugar, bajamos, valoramos a las personas, y también han sido personas que ya no presentan signos vitales, quedan a disposición de las autoridades correspondientes, de igual forma las personas que se encuentran con signos vitales son trasladadas a diferentes puntos o hacia donde ellos quieren que los traslademos”, expuso.

Esta situación de violencia, en donde se ha utilizado armas de fuego, inició prácticamente con mayor frecuencia en el mes de diciembre del año pasado, señaló; y de enero a marzo se dispararon los incidentes, podríamos decir un saldo rojo.

Ante tal situación, el rescatista exhortó a la población a extremar precauciones, y en caso de escuchar detonaciones de arma de fuego es mejor resguardarse en casa, cerrar puertas y ventanas, pues hay casos en donde los heridos no tienen nada que ver con los enfrentamientos armados, y salen heridos por una bala perdida. EL ORBE/JC