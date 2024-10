En Ocosingo Sujetos Armados Levantan a Comerciantes Indígenas

* Los Liberaron Después con Heridas de Balas.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de Abril.- Hombres vestidos de negro y con armas de alto poder, se llevaron a cuatro indígenas tzeltales, entre ellos un menor de edad, que tienen negocios en el tianguis campesino de Ocosingo, para luego abandonarlos en un camino periférico de esa localidad ubicada en la región Selva.

Los hechos ocurrieron por la mañana de este viernes, cuando un grupo de hombres vestidos de negro y con armas de grueso calibre, ingresaron al tianguis para llevarse a los cuatro jóvenes tzeltales, entre ellos un adolescente de 15 años.

Los cuatro indígenas fueron abandonados, con las manos atadas y con disparos de armas de fuego en el cuerpo, a la altura del lienzo charro de Ocosingo, sobre la carretera que va al basurero. Después de que los hombres armados ingresaron al tianguis, se activó un operativo con la presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Policías, para tratar de ubicar al grupo armado, pero no fue posible.

La presencia de los hombres armados, que llegaron al mercado, detonando sus armas, provocó temor entre las personas que se encontraban en los alrededores e incluso, algunos negocios fueron cerrados por unas horas.

La Fiscalía de Chiapas informó que Uriel «N», de 18 años; José «N», de 24, otro más que no ha sido identificado y el adolescente de 15 años, fueron trasladados hacia un hospital donde reciben atención. Líderes comerciantes aseguraron que no se trata de un conflicto por disputa de puestos en el mercado, sino que tiene que ver con problemas entre un presunto grupo criminal y los jóvenes que fueron raptados. Sun