Eduardo Ramírez Impulsará el Proyecto “Mujer Transformadora”

Tapilula, Chiapas.- Al grito de “gobernador, gobernador”, el candidato por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, arribó a los municipios de Tapilula y Pichucalco, donde dijo que, junto con la población, se trabajará para hacer de Chiapas el Estado más pacífico de México.

“A mí, me toca jugar un papel de pacificador, lo he dicho en muchas partes de Chiapas y lo expreso de manera abierta y franca, mi participación como su próximo gobernador, no es el resultado de una aspiración personal, es el resultado de todo el pueblo de Chiapas, que nos ha acompañado, y con la legitimidad que voy a llegar, quiero que Chiapas se convierta en el estado más pacífico y más seguro para vivir en la República Mexicana”, indicó en el mitin de Tapilula.

El candidato de la coalición más grande la historia del Estado, acompañado de su amigo Pío López Obrador, destacó que la transformación será posible trabajando en unidad, por ello se debe impulsar el proyecto de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aterrizará un prometedor programa a madres trabajadoras, en tanto que, en la entidad, será una realidad el proyecto de la nueva era: “Mujer Transformadora”.



En Pichucalco, Eduardo Ramírez se reunió con hombres y mujeres que escucharon su propuesta de que, de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum, va a trabajar para que niñas, niños y jóvenes tengan una beca universal, porque la educación no debe ser el privilegio de unos cuantos, sino un derecho y, con la nueva era, en Chiapas se va a ejercer.Asimismo, llamó a todas y todos a construir una nueva era basada en el Humanismo Mexicano, que tiene que ver con la construcción de un pensamiento distinto, "yo sé que la política es pasión, es emoción y también es razón, pero si a la política no le ponemos contenido social, si no le ponemos principios, si no le ponemos bases muy sólidas, como son los valores humanos, de nada sirve la política, porque solamente se ambiciona el poder por el poder y aquí, en la nueva era, no estamos por el poder".Aquí, Ramírez Aguilar, también sostuvo un encuentro con sectores sociales y económicos de Pichucalco, en el que dijo que tenemos que pensar en el potencial turístico y productivo, pensar en grande para sacar adelante a Chiapas.Acompañaron a Eduardo Ramírez, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de RSP, Alfredo Ramírez Guzmán, el presidente del PES Chiapas, Kalyanamaya de León Villard; y la presidenta del partido Fuerza por México, Jeanette Ovando Reazola.