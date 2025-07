Llueven Denuncias Contra Comercios por Comisión al Pagar con Tarjeta

Ciudad de México; 29 de Julio de 2025.- Después de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, advirtió el lunes que es ilegal cobrar comisión en establecimientos por pago con tarjeta, usuarios de redes sociales hicieron una lluvia de denuncias contra establecimientos.

Además, dueños de establecimientos expresaron su molestia porque, aseguraron, ellos atraen los costos para no absorber esa comisión.

«¡Chin… a mi ma… como comerciante, pero no hay pe..! ¡Que se chin… el consumidor! Pagues con tarjeta o en efectivo aumentaré los precios de mis productos para absorber esa comisión. Lo que deberían de buscar es que ni los bancos no cobren comisión por tener terminal y usarla», dijo un comerciante a la Profeco.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes en Palacio Nacional, Escalante hizo un llamado a las personas consumidoras a denunciar estas prácticas.

«Efectivamente, es ilegal cobrar este tipo de comisiones, porque la comisión que le cobra el banco al establecimiento la tendría que estar asumiendo el establecimiento, no el consumidor. Entonces está determinado en la Ley Federal de Protección al Consumidor […]», dijo al destacar que se han hecho actividades de vigilancia y de suspensión.

En X, usuarios acusaron a comercios de barrio y grandes cadenas de supermercados por supuestos cobros de comisión.

«Hay establecimientos que cobran esa comisión al cliente y encima de todo no dan ticket» y «ahora, además de pagar derecho de piso al narco -porque el Gobierno no nos puede proteger aunque le pagamos para eso- hay que absorber ese 5% de comisiones.

Son unos genios de la destrucción de negocios», se lee en respuesta a Profeco.

«Se nota que no ha emprendido ni un puesto de tacos en su vida. TODOS los gastos en que incurre un negocio para proporcionar un bien o servicio SE TRASLADAN al consumidor. Las empresas NO SON asociaciones de caridad ni tienen forma de absorber costos legales», escribió otro usuario.

«Hacer un llamado a las personas consumidoras, que en el caso de que detecten este tipo de cosas, o que un establecimiento, por ejemplo un restaurante, les cobren la propina directa o que no les entreguen alguna nota factura, que nos lo hagan saber. Nosotros los vamos a apoyar», dijo Iván Escalante. Sun